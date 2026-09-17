Seguro pede “reflexão séria e ação” perante maus resultados dos alunos no PISA

O Presidente da República alertou esta quinta-feira para as desigualdades socioeconómicas em Portugal, a propósito do acesso ao ensino superior, e defendeu “reflexão séria e ação” perante os resultados do PISA, “com vontade política de longo prazo”.

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Num discurso na sessão solene de abertura do ano académico de 2026/2027 da Universidade de Lisboa, na Aula Magna, António José Seguro também se referiu às “falhas nos exames” nacionais de acesso ao ensino superior e às “transições que não correram como deviam”.

Sobre os resultados do PISA 2025, o chefe de Estado afirmou que esse estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE) indica “um recuo sério” nas aprendizagens, não apenas em Portugal, que “merece reflexão séria e ação”, mas desencadeou “o debate errado”, com “dois campos que se acusam mutuamente de todos os males”.

“Os dados dizem também outra coisa, que raramente se cita: os jovens portugueses são dos mais curiosos e mais persistentes da OCDE, pois apenas 20% consideram que a escola foi uma perda de tempo. O problema não é a falta de vontade de aprender, o problema está no que se aprende e como se aprende e na desigualdade socioeconómica que continua a pesar mais em Portugal do que noutros países da OCDE”, apontou.

Segundo o Presidente da República, há que fazer “novas perguntas” sobre que país se quer construir, tendo em conta que “todas as gerações são diferentes, e ainda bem que o são”.

“Mas fazer novas perguntas não nos deve distrair da necessidade de nos organizarmos melhor para implementar as respostas, fazê-lo com consistência, com financiamento e monitorização da sua alocação e, acima de tudo, vontade política de longo prazo. Esse é o debate que precisamos de ter”, defendeu.

Em seguida, António José Seguro declarou que, quando pensa no ensino superior, o que mais o preocupa são as desigualdades, e mencionou que “um dado circulou nos meios de comunicação social, e foi rapidamente esquecido: apenas 3% dos estudantes colocados no ensino superior eram beneficiários do escalão A da ação social — o apoio destinado às famílias com menores rendimentos”.

“Três por cento. Os estudantes de famílias com menores rendimentos continuam profundamente sub-representados no ensino superior. A universidade deve ser um elevador social. Mas um elevador que só apanha 3% de quem precisa de subir não é um verdadeiro elevador, assemelha-se mais a uma escada apenas para quem já tem força para a subir”, criticou.