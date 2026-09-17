Sondagem. AD cai 1,4 pontos na semana em que anuncia descida do IRS e bónus nas pensões

O Partido Socialista (PS) continua a subir nas intenções de voto e lidera agora com 28,6%, à frente do Chega e da AD, segundo a tracking poll “Portugal 26” elaborada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI e semanário Nascer do Sol. Já a taxa de aprovação do Governo de Luís Montenegro ronda os 35%.

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Se as eleições fossem hoje, 28,6% dos portugueses votavam no PS (+0,7 pontos do que na semana passada) e 27,6% escolhiam o partido Chega (+0,5). Por outro lado, com uma queda de 1,4 pontos em relação à semana passada, a AD reúne agora a preferência de 24,3% do eleitorado.

Em quarto lugar surge a Iniciativa Liberal com 6,7%, seguida do Livre (4,2%), sendo que ambos os partidos sobem face ao último inquérito. Em movimento contrário, surgem depois a CDU (2,3%) e o Bloco de Esquerda (1,4%), com o PAN a manter 1,3% das intenções de voto.

Mas será que os portugueses aprovam o atual Governo? Os resultados da tracking poll mostram que 59% dos inquiridos reprovam o Executivo de coligação entre PSD e CDS. Já sobre a liderança de Luís Montenegro, o resultado também não é favorável, com 61% a desaprovar a atuação do primeiro-ministro.

Ainda assim, mais de metade (52%) dos inquiridos considera que o Governo merece chegar ao fim da legislatura. Os resultados revelam, por outro lado, que 62% acredita que o Governo vai mesmo cumprir o mandato até ao fim.

A tracking poll desta semana engloba já o impacto dos anúncios da descida do IRS e do bónus aos pensionistas, feitos pelo primeiro-ministro no dia da moção de censura apresentada pelo Chega. A sondagem avalia a opinião dos eleitores portugueses sobre a atualidade política nacional, nomeadamente a intenção de voto nas eleições legislativas, a aprovação do Governo, a avaliação das lideranças partidárias e outros temas relevantes.

A amostra de cada publicação é constituída por 804 entrevistas, representativas do universo eleitoral português em termos de género, idade e região.