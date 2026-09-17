Taxas Euribor caem a três, seis e 12 meses

A Euribor desceu esta quinta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,633%, continua abaixo das taxas a seis (2,962%) e a 12 meses (3,345%).

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A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável caiu para 2,962%, menos 0,011 pontos que na quarta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também cede para 3,345%, menos 0,029 pontos. No mesmo sentido, a Euribor a três meses fixa-se em 2,633%, menos 0,028 pontos que na véspera. Na passada quinta-feira, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois da manutenção das mesmas em julho.

Em junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.

Em agosto, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três, a seis e a 12 meses, mas com maior intensidade do que em julho e mais acentuadamente no prazo mais longo. A média mensal da Euribor em agosto subiu 0,088 pontos para 2,513% a três meses e 0,066 pontos percentuais para 2,713% a seis meses. Já a 12 meses, depois de ter baixado em junho, a média mensal da Euribor avançou 0,099 pontos para 2,954%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.