Tempestades. Bruxelas propõe atribuir 261 milhões a Portugal para apoiar recuperação
Financiamento ao abrigo do Fundo de Solidariedade da União Europeia pretende ajudar países mais afetados pelo mau tempo na reconstrução das infraestruturas de transporte e restabelecimento de serviços
A Comissão Europeia propôs mobilizar 489 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para ajudar Portugal, Espanha, Itália e Malta a recuperar dos graves danos causados pelo temporal e pelas inundações nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Deste envelope, a maior parcela, no valor de 261 milhões de euros, será destinada a Portugal, que sofreu avultados prejuízos provocado pelo comboio de tempestades que assolou o país, nos primeiros meses do ano.
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O financiamento tem como objetivo apoiar operações essenciais de emergência e recuperação, destinadas à reconstrução das infraestruturas de transporte e ao restabelecimento de serviços essenciais, adianta um comunicado divulgado no site da Comissão Europeia.
Dos 489 milhões anunciados para estes quatro países, 261 milhões são atribuídos a Portugal, 149 milhões de euros a Espanha, 74,8 milhões de euros a Itália e 3,72 milhões de euros a Malta.
Esta proposta surge na sequência dos pedidos apresentados pelos quatro Estados-Membros, depois de a tempestade Harry ter atingido Malta e Itália em janeiro de 2026 e de uma série de tempestades ter provocado graves inundações em Portugal e Espanha, entre janeiro e fevereiro de 2026.
As tempestades que atingiram o país, este ano, provocaram 18 mortes e prejuízos avaliados acima dos cinco mil milhões de euros.
O apoio proposto ao abrigo do FSUE ajudará a financiar ações de emergência e recuperação, como a reposição das infraestruturas de energia, água, águas residuais, telecomunicações e transportes, bem como dos serviços de saúde e educação, quando aplicável.
Segundo o mesmo comunicado, o financiamento da UE abrangerá ainda operações de limpeza, alojamento temporário e serviços de salvamento, bem como medidas destinadas a reforçar infraestruturas de prevenção e a proteger o património cultural.
A Comissão Europeia recorda que Portugal já recebeu um adiantamento de 65,37 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para apoiar a recuperação, na sequência de um pedido feito pelo Executivo.
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