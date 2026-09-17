Tripulantes da EasyJet aprovam greves para outubro e dezembro

Os tripulantes de cabine da EasyJet aprovaram esta quinta-feira em assembleia geral o recurso à greve entre os dias 2 e 6 de outubro e 19 e 23 de dezembro, afirmou ao ECO fonte oficial do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

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Para os dias 2 a 6 de outubro, o SNPVAC estima que sejam afetados cerca de 500 voos programados das bases Porto Lisboa e Faro, sendo posteriormente negociados os serviços mínimos.

“Para os dias de dezembro ainda não é possível saber o número certo de voos, mas é expectável que o número seja bastante maior por estarmos em época de Natal onde o número de voos é sempre reforçado pelo aumento da procura”, adianta a mesma fonte.

O Sindicato justifica a paralisação, que teve “100% de votos favoráveis”, com “a continua deterioração das condições laborais e a constante falta de resposta da companhia às reivindicações justas e proporcionais que o sindicato tem vindo a propor”.

A decisão vem na sequência de uma assembleia geral de emergência que teve lugar no dia 15, convocada para a “análise da situação laboral na EasyJet e medidas a tomar”. A greve anterior dos tripulantes de cabine da companhia britânica em Portugal ocorreu a 3 de junho.

(Notícia atualizada às 13h)