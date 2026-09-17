Trump ameaça UE com tarifas “muito pesadas” após convite ao Canadá para ser membro associado

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou avançar com tarifas adicionais contra a União Europeia (UE), ou mesmo quebrar relações comerciais em algumas áreas, se considerar que a proposta da presidente da Comissão Europeia de tornar o Canadá o primeiro “membro associado” do bloco é um “ato hostil”.

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“Se fizerem isso, se eu considerar que é, de alguma forma, um ato hostil, aplicarei tarifas muito pesadas ou deixarei de comerciar com a Europa em muitas áreas”, anunciou Donald Trump em declarações aos jornalistas, citadas pela Reuters.

Em causa está o anúncio da presidente da Comissão Europeia durante o discurso do Estado da União Europeia, de trabalhar com o Canadá para tornar o país o primeiro “membro associado” do bloco, figura jurídica inexistente nos tratados.

Classificando a hipótese como “ridícula“, Trump deixou o aviso: “Se houver boas intenções, não há problema. Se houver más intenções, aplicaremos tarifas muito pesadas à Europa”.

A Comissão Europeia já veio garantir que a proposta de von der Leyen, que ainda terá de ser concretizada e necessitará da aprovação dos Estados-membros da UE para poder avançar, não constitui um ato hostil.

“Como a nossa presidente deixou claro ontem [quarta-feira], o reforço proposto da nossa parceria com o Canadá não é dirigido contra ninguém, mas visa reforçar a nossa força comum“, disse Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia, em declarações aos jornalistas.

A declaração de von der Leyen durante o discurso do Estado da União não estabeleceu os direitos, obrigações ou grau de acesso ao mercado único europeu que esse estatuto virá a implicar caso receba ‘luz verde’.