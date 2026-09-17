União Europeia desembolsa mais 3,3 mil milhões para a Ucrânia
Montante será para a compra de drones e mísseis. Eleva para 15 mil milhões euros o apoio já canalizado para a Ucrânia este ano, diz Von de Leyen.
A União Europeia vai desembolsar na sexta-feira mais 3,3 mil milhões de euros para a Ucrânia, para a compra de mísseis e drones, anunciou Ursula von der Leyen. “A Europa está a reforçar o seu apoio. Agora, os outros também têm de reforçar”, afirma a presidente da Comissão Europeia.
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“Amanhã [sexta-feira], vamos desembolsar mais 3,3 mil milhões de euros para a Ucrânia, destinados à aquisição de mísseis e drones. Na semana passada, aprovámos financiamento da UE para sistemas Patriot através do nosso Empréstimo de Apoio à Ucrânia. Mas é claramente necessário fazer mais. Foi por isso que anunciei que estávamos preparados para utilizar os fundos remanescentes do SAFE para lançar um novo programa de projetos conjuntos de defesa entre a UE e a Ucrânia“, afirma Von der Leyen, em comunicado, depois de uma conversa telefónica com Zelensky.
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“A Rússia está a atacar incessantemente Kiev, numa tentativa de tornar impossível a vida quotidiana dos seus habitantes. Estamos ao lado deles. E de todos os ucranianos”, garantiu a presidente da Comissão Europeia.
Com este novo desembolso, eleva-se para quase 15 mil milhões de euros para a Ucrânia o apoio prestado pela UE ao país sob invasão russa. “E haverá mais”, referiu. “Discutimos as reformas necessárias na Rada para desbloquear financiamento adicional e manter a Ucrânia no caminho rumo à nossa União”, disse ainda.
Na quarta-feira, durante o discurso do Estado da União, Von der Leyen anunciou várias medidas na área de Defesa da Europa, incluindo uma maior proximidade com a Ucrânia no desenvolvimento de várias capacidades.
“Queremos desenvolver em conjunto um sistema europeu de defesa aérea e antimíssil, assente no nosso sistema antibalístico conjunto Freya. Desta forma, poderemos combinar a experiência da Ucrânia no campo de batalha e a sua capacidade de inovação com a tecnologia e a capacidade industrial da Europa”, destaca a responsável.
“Na próxima semana, estarei na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. A minha mensagem aos amigos da Ucrânia em todo o mundo será simples: A Europa está a reforçar o seu apoio. Agora, os outros também têm de reforçar o seu apoio”, disse.
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