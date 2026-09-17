Universidade Politécnica da Guarda reclama estatuto de universidade
Politécnico da Guarda quer passar a universidade, tal como aconteceu no Porto, Leiria e Bragança. Já pediu uma reunião com o ministro da Educação, Ciência e Inovação nesse sentido.
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Poderá haver uma mudança de estatuto em marcha na Universidade Politécnica da Guarda (UPG), que para já reclama o reconhecimento como universidade. O primeiro passo já foi dado: o Conselho Geral aprovou por unanimidade uma moção que define essa mudança num “objetivo estratégico” da instituição, considerando que cumpre os requisitos necessários, à semelhança dos antigos politécnicos do Porto, de Leiria e de Bragança.
“A aprovação unânime demonstra que este não é um projeto de uma pessoa ou de um órgão, mas uma ambição partilhada por toda a instituição”, assinalou o reitor Joaquim Brigas, citado numa nota enviada às redações.
“Não estamos a declarar concluído um processo: estamos a afirmar que a UPG possui razões sólidas para o iniciar e que tem a responsabilidade de demonstrar, com rigor, as condições necessárias para o concretizar, reforçando o seu contributo para a região e para o país”, frisou.
A passagem a universidade visa “reforçar a capacidade da UPG para atrair e fixar talento, promover a inovação e contribuir ainda mais para o desenvolvimento e a coesão do território” na sua área de influência.
A conversão depende, contudo, da aprovação de um decreto-lei, da emissão dos pareceres legalmente exigidos e da demonstração do cumprimento dos requisitos aplicáveis às universidades.
O Conselho Geral da UPG conferiu, na segunda-feira, mandato ao reitor para preparar a fundamentação técnica e avançar com contactos junto do Governo e das entidades competentes para conseguir a alteração de estatuto.
A aprovação unânime demonstra que este não é um projeto de uma pessoa ou de um órgão, mas uma ambição partilhada por toda a instituição.
Entretanto, a UPG já comunicou formalmente ao Governo a decisão de avançar com a candidatura e vai preparar o dossiê técnico que sustentará a sua proposta. Com o mesmo propósito já solicitou uma reunião com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.
Entre os argumentos que sustentam a conversão em universidade estão a evolução académica, científica e institucional da UPG, designadamente na formação doutoral, na qualificação do corpo docente, no desenvolvimento da investigação, e na participação em projetos nacionais e internacionais. Elenca igualmente a integração na Aliança Europeia Unita – Universitas Montium e a acreditação institucional por seis anos e sem condições.
A UPG aspira, por isso, ter classificação semelhante aos antigos institutos politécnicos do Porto, de Leiria e de Bragança, aos quais o Governo atribuiu os estatutos de “universidade técnica” e de “universidade”.
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