Vacinação da gripe arranca a 30 de setembro e é alargada a crianças dos dois aos quatro anos

A vacinação sazonal contra a gripe vai decorrer entre 30 de setembro e 31 de março de 2027, prevendo como principal novidade o seu alargamento gratuito às crianças entre os dois e quatro anos.

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A estratégia da campanha de vacinação sazonal de outono e inverno consta de uma norma hoje publicada, com a Direção-Geral da Saúde (DGS) a adiantar que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) adquiriu cerca de 2,3 milhões doses de vacinas contra a gripe de dose normal e outras 369 mil de dose elevada.

Em relação à campanha anterior, este volume representa um aumento de 187 mil vacinas de dose normal e de 12 mil de dose elevada, o que garante “vacinas para a gripe para todos os que se queiram vacinar” nos termos da norma agora publicada.

Segundo a DGS, uma das novidades da próxima campanha será o alargamento da vacinação gratuita das crianças entre os dois e os quatro anos com a vacina trivalente inativada de dose padrão.

A DGS recomenda ainda, para os casos de primovacinação [sem histórico de vacinação prévia], a administração de duas doses às crianças dos seis aos 23 meses de idade, salientando que esta medida reforça a sua proteção e contribui também para a redução da transmissão da doença na comunidade.

As crianças abrangidas pela vacinação gratuita serão vacinadas nas unidades do SNS e em hospitais e clínicas dos setores privado e social que sejam pontos de vacinação autorizados.

Em relação aos locais de vacinação, será alargada a administração das vacinas contra a gripe em farmácias às pessoas entre os 18 e os 59 anos com patologias de risco elegíveis, como forma de reforçar a acessibilidade e conveniência à vacinação.

De acordo com a DGS, nos grupos elegíveis estão também incluídos os profissionais que prestam diretamente cuidados nos setores social e privado em unidades com internamento, de cirurgia de ambulatório, de obstetrícia e neonatologia e de diálise, assim como estabelecimentos com atendimento permanente.

Entre os grupos elegíveis para a vacinação constam também as grávidas, profissionais do SNS, bombeiros com contacto direto com pessoas de alto risco de doença grave, reclusos e pessoas em situação de sem-abrigo, entre outros.

Para os idosos com 85 ou mais anos, está prevista a vacinação de dose elevada, assim como para residentes com 60 ou mais anos em lares de apoio e residenciais, centros de acolhimento temporário e que estejam na rede de cuidados continuados integrados.

A DGS salienta que a vacinação sazonal pretende diminuir o risco de doença grave e de hospitalização em pessoas de grupos de risco específicos, assim como reduzir a transmissão comunitária do vírus e a pressão sobre os serviços de saúde, que habitualmente ficam sobrecarregados durante o inverno, devido às infeções respiratórias.

Em relação à campanha contra a covid-19, que vai decorrer também entre 30 de setembro e 31 de março, o limiar etário para recomendação da vacina passa dos 60 para os 70 anos, mantendo-se a vacinação de pessoas com condições ou patologias associadas a maior risco de doença grave, bem como de residentes em estruturas e contextos particularmente vulneráveis, refere a DGS.

De acordo com a direção-geral, a estratégia da próxima campanha reforça uma “abordagem mais direcionada” aos profissionais de saúde que apresentam fatores de risco individuais associados a maior risco de doença grave ou que prestam cuidados diretos e regulares a pessoas vulneráveis.

No âmbito da vacinação contra a covid-19, também é alargada a vacinação nas farmácias às pessoas entre os 18 e os 69 anos com patologias de risco, mantendo-se a vacinação das pessoas entre os 70 e os 84 anos, independentemente da existência dessas doenças.