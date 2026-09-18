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Agência Lusa inaugura núcleo museológico

 Lusa e + M,

A iniciativa está integrada nas comemorações dos 40 anos da agência e nasceu de um desafio lançado pelo fotojornalista António Cotrim, em janeiro. 

A Lusa inaugurou esta sexta-feira o seu núcleo museológico, na sede da empresa em Lisboa. Com curadoria do fotojornalista António Cotrim, a agência expõe várias máquinas históricas da redação, equipamentos antigos e fotografias que ajudam a contar a evolução da agência e do jornalismo em Portugal.

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O Núcleo Museológico “é um espaço de memória, um espaço que a agência encontra o presente do jornalismo e projeta o futuro da informação”, explicou o presidente do Conselho de Administração da Lusa, Joaquim Carreira.

“Esta área tem três espaços em si” e, “em primeiro lugar, é a memória” das raízes da Lusa. o que aqui está “é tudo que a Lusa faz e isto é muito importante para o futuro da Lusa e para o futuro de quem aí vem. Estamos a falar do rigor, estamos a falar dos valores”, elencou ainda Joaquim Carreira.

A inauguração contou com a presença do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que durante a apresentação garantiu que tem “como prioridade e compromisso” ajudar a Lusa, que está a comemorar 40 anos.

Enquanto nestas funções estiver – não há de ser seguramente 40 anos -, lutarei por fortalecer esta organização, fazê-la uma organização de pessoas que usam, se possível, a mais avançada tecnologia: usam, não são usados e não são substituídos por essa tecnologia”, afirmou o ministro.

A iniciativa está integrada nas comemorações dos 40 anos da agência e nasceu de um desafio lançado em janeiro pelo fotojornalista António Cotrim.

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