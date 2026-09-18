BCP já gastou 232,6 milhões de euros no programa de recompra de ações

O BCP atualizou esta sexta-feira os números do programa de recompra de ações que tem em curso, reportando até ao momento a aquisição de mais de 214 milhões de ações por cerca de 232,6 milhões de euros, passando assim a deter 1,45% do seu capital social.

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Anunciado em maio, este programa de recompra de ações próprias arrancou a 4 de junho e vai terminar a 4 de dezembro. Nessa altura, o banco indicou que poderá recomprar até 1.184 milhões de ações ordinárias, correspondentes a um máximo de 8% da totalidade de ações representativas do capital social do banco, com o valor máximo a poder atingir 407,5 milhões de euros.

No comunicado enviado esta tarde à CMVM, a instituição liderada por Miguel Maya informa que esta semana, entre 14 e 18 de setembro, adquiriu 20.080.832 ações ordinárias representativas do capital social do banco ao abrigo deste programa. Fê-lo através do JP Morgan, escolhido como intermediário financeiro para esta execução.

No ano passado, o BCP gastou cerca de 200 milhões de euros para comprar 309 milhões de ações próprias, representativas de 2,05% do capital social. Também tinha previsto uma duração de seis meses, entre abril e outubro, mas terminou mais cedo, em agosto. No programa em curso, o banco admitiu igualmente a “possibilidade de cessação antecipada” por decisão do BCP ou caso seja atingido o número máximo de ações ou o valor máximo previsto.