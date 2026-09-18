Cibersegurança

Canadá a negociar participação em empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia

  • Lusa
  • 15:23

O Canadá tem um acordo com a Europa no âmbito do SAFE, que em junho abriu a possibilidade de comprar equipamento militar à indústria de defesa e de produtos canadianos.

A Comissão Europeia indicou hoje que o Canadá está a negociar a participação no empréstimo da União Europeia (UE) à Ucrânia, no valor de 90 mil milhões de euros.

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“Posso confirmar que o Canadá manifestou o seu interesse em juntar-se ao empréstimo de 90 mil milhões destinado a apoiar a Ucrânia”, indicou, na conferência de imprensa diária, o porta-voz da Comissão Europeia para a Economia, Balazs Ujvari.

O porta-voz assinalou que as duas partes mantêm contactos técnicos, lembrando que o regulamento do Empréstimo de Apoio à Ucrânia para 2026-2027 abre a porta a que alguns países terceiros participem no programa sob condições específicas, como ter uma parceria em matéria de segurança e defesa com a UE.

O Canadá, especificou, tem um acordo no âmbito do programa SAFE, disse, referindo-se à iniciativa comunitária de empréstimos para que os países invistam juntos em defesa, tendo, em junho, sido aberto à indústria de defesa e de produtos canadianos em contratos públicos.

Hoje, o executivo comunitário anunciou o desembolso de mais 3,3 mil milhões de euros à Ucrânia para a aquisição de material de defesa no âmbito do empréstimo.

O financiamento de 90 mil milhões divide-se numa parcela de 30 mil milhões de euros em ajuda orçamental e noutra de 60 mil milhões para defesa durante o período de 2026-2027.

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