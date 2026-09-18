Advocatus

Cerejeira Namora, Marinho Falcão assessora litígio contra o Estado português no TJUE

A equipa da Cerejeira Namora Marinho Falcão foi composta pelo sócio responsável pela área de direito público, Ricardo Maia Magalhães, e pela advogada associada Tatiana Faustino Moreira.

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão patrocinou o litígio que levou o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) a pronunciar-se pela desconformidade do regime legal português relativamente às regras da contratação pública. A equipa da Cerejeira Namora Marinho Falcão foi composta pelo sócio responsável pela área de direito público, Ricardo Maia Magalhães, e pela advogada associada Tatiana Faustino Moreira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Visando a célere execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a lei nº 30/2021 permite o levantamento provisório do efeito suspensivo automático dos atos de adjudicação relativos a contratos públicos que se destinem à execução dos projetos financiados por fundos europeus.

Sumariamente, o artigo 25.º-A da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, que aprovou as medidas especiais de contratação pública, permitia às entidades adjudicantes travar de imediato o efeito suspensivo automaticamente desencadeado pela impugnação de uma adjudicação, sem ouvir a parte contrária e bastando invocar o risco de perda de financiamento europeu.

No acórdão proferido esta quarta-feira, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que a celeridade dos concursos públicos e o receio de perder fundos europeus não podem justificar que o juiz nacional levante o efeito suspensivo de uma impugnação “sem audição prévia do concorrente preterido que propôs essa ação e sem poder ponderar, quanto ao mérito, todos os interesses em presença”.

Para os juízes do Luxemburgo, o regime previsto pelo legislador português nos n.ºs 2 a 4 do artigo 25.º-A da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, viola o conteúdo essencial do direito à ação consagrado no artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ao comprometer a tutela jurisdicional efetiva dos concorrentes que impugnam judicialmente de decisões de adjudicação.

Trata-se de uma decisão que coloca em causa dezenas de processos judiciais em curso ao abrigo do regime excecional e cria um precedente que obriga o legislador português a repensar a articulação entre a execução dos fundos europeus e as garantias processuais dos concorrentes.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cerejeira Namora, Marinho Falcão assessora litígio contra o Estado português no TJUE

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Finlandesa Spinnova quer comprar empresa de fiação do Norte

Patrícia Abreu,

Empresa pretende comprar totalidade da empresa portuguesa, num negócio de 500 mil euros, propondo ainda ceder um financiamento de 1,5 milhões de euros enquanto decorre o PER da têxtil lusa.