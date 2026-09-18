Ciclovia de nove quilómetros vai ligar centro do Porto e Matosinhos

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Uma nova ciclovia com 9,1 quilómetros vai ligar a estação de metro da Trindade, no Porto, a São Mamede Infesta, em Matosinhos, passando junto de escolas e faculdades, do Hospital de São João, estações de Metro, interfaces de transporte público, equipamentos desportivos e culturais, zonas comerciais e áreas de emprego.

“Esta proximidade a tantos destinos do quotidiano” pretende “reforçar a mobilidade sustentável na Área Metropolitana do Porto [AMP]” assim como a adesão da população ao uso diário da bicicleta”, começa por explicar o município portuense, numa nota enviada às redações.

O concurso público de 2,4 milhões para a construção da ciclovia já foi lançado pela empresa municipal GO Porto, em articulação com os municípios presididos pelo social-democrata Pedro Duarte (Porto) e pela socialista Luísa Salgueiro (Matosinhos). As propostas devem ser submetidas até às 23h59 do dia 31 de outubro de 2026.

Com 9,1 quilómetros de extensão, o percurso terá cerca de quatro quilómetros de ciclovia unidirecional e 3,2 quilómetros de ciclovia bidirecional, fisicamente separados do trânsito automóvel.

Já nos restantes troços, “onde as características do espaço não permitem a segregação”, detalha a autarquia, a circulação de bicicletas será partilhada com os automóveis, com reforço da sinalização e de medidas de segurança.

O projeto prevê ainda 17 pontos de estacionamento para bicicletas ao longo dos 9,1 quilómetros de extensão da ciclovia: 12 em Matosinhos e outras cinco no Porto junto a escolas, estações de Metro e outros equipamentos.

Segundo a autarquia portuense, “o projeto é candidato a financiamento através do Programa Portugal Ciclável 2030, que apoia a construção de interconexões entre redes cicláveis intraurbanas de municípios vizinhos”.

A empresa municipal GO Porto será responsável pela gestão da empreitada, que será dividida em dois lotes, um por concelho, podendo, contudo, ser adjudicados a empreiteiros diferentes. A obra terá um prazo de execução de oito meses no Porto e de um ano em Matosinhos.

Percurso previsto para a ciclovia:

Porto: cerca de quatro quilómetros de extensão, entre a Estação de Metro da Trindade e a Circunvalação, junto ao Hospital de São João, servindo o Jardim do Marquês de Pombal, a Rua de Santa Catarina, o Pólo Universitário da Asprela, entre outras artérias.

Matosinhos: cerca de 5,1 km de extensão, entre a Circunvalação e Leça do Balio, passando pelo ISCAP, pela zona da Igreja de S. Mamede de Infesta, e várias zonas escolares, o Mosteiro de Leça do Balio e terminando no Corredor Verde do Leça.