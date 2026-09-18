Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros

BRANDS' Local Online Conheça os jurados da 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

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Quem vai decidir quais são os projetos vencedores da 7.ª edição? Conheça os cinco especialistas que integram o júri do Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros.

O Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros, que distingue boas práticas, projetos inovadores e iniciativas de impacto desenvolvidas pelas autarquias portuguesas, conta, na sua 7.ª edição, com um painel de jurados com experiência em diferentes áreas relevantes para o desenvolvimento dos territórios e para a criação de valor nas comunidades.

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Integram o júri Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp; Carlos Miguel, ex-Secretário de Estado das Autarquias Locais; Luís Caetano, gestor do Departamento de Gestão e Administração Pública do ISEC Lisboa; Manuel Maria Gonçalves, CEO da APPII – Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários; Maria Rita Agostinho, Diretora de Comunicação do Grupo Mosqueteiros; e Miguel Almeida, Diretor do Institute of Public Policy.

  • Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp
  • Carlos Miguel, Ex-Secretário de Estado das Autarquias Locais
  • Luís Caetano, Gestor do Departamento de Gestão e Administração Pública do ISEC
  • Manuel Maria Gonçalves, CEO da APPII – Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários
  • Maria Rita Agostinho, Diretora de Comunicação do Grupo Mosqueteiros
  • Miguel Almeida, Diretor do Institute of Public Policy
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A diversidade de experiências e áreas de especialização dos jurados permite uma avaliação multidisciplinar dos projetos candidatos, tendo em conta não só a sua inovação, mas também o impacto gerado, a relevância para as comunidades, a capacidade de implementação e o contributo para o desenvolvimento local.

Ao longo das diferentes edições, o Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros tem vindo a reconhecer projetos que demonstram o papel das autarquias na resposta aos desafios das comunidades e na construção de territórios mais inclusivos, sustentáveis e inovadores.

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