BRANDS' Local Online Conheça os jurados da 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros
Quem vai decidir quais são os projetos vencedores da 7.ª edição? Conheça os cinco especialistas que integram o júri do Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros.
O Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros, que distingue boas práticas, projetos inovadores e iniciativas de impacto desenvolvidas pelas autarquias portuguesas, conta, na sua 7.ª edição, com um painel de jurados com experiência em diferentes áreas relevantes para o desenvolvimento dos territórios e para a criação de valor nas comunidades.
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Integram o júri Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp; Carlos Miguel, ex-Secretário de Estado das Autarquias Locais; Luís Caetano, gestor do Departamento de Gestão e Administração Pública do ISEC Lisboa; Manuel Maria Gonçalves, CEO da APPII – Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários; Maria Rita Agostinho, Diretora de Comunicação do Grupo Mosqueteiros; e Miguel Almeida, Diretor do Institute of Public Policy.
A diversidade de experiências e áreas de especialização dos jurados permite uma avaliação multidisciplinar dos projetos candidatos, tendo em conta não só a sua inovação, mas também o impacto gerado, a relevância para as comunidades, a capacidade de implementação e o contributo para o desenvolvimento local.
Ao longo das diferentes edições, o Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros tem vindo a reconhecer projetos que demonstram o papel das autarquias na resposta aos desafios das comunidades e na construção de territórios mais inclusivos, sustentáveis e inovadores.
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