Coreia do Sul nega planos para enviar forças armadas para estreito de Ormuz

O Presidente sul-coreano negou hoje que o país esteja a ponderar enviar um destacamento das suas forças armadas para o estreito de Ormuz, ou qualquer outra participação no conflito entre os Estados Unidos e o Irão.

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“Não haverá qualquer envolvimento nem qualquer intervenção na guerra. Não destacaremos tropas nem meios militares dessa forma”, declarou Lee Jae Myung aos jornalistas durante uma conferência de imprensa. “Mantivemos este princípio até agora. Esse princípio permanecerá inalterado no futuro”, insistiu.

Lee afirmou que, à semelhança de outros países, a Coreia do Sul continuará a adotar as medidas necessárias para proteger a navegação comercial, garantir o abastecimento energético e salvaguardar os seus cidadãos.

O Presidente sul-coreano reconheceu que existem receios de que essas ações possam ser interpretadas como um envolvimento no conflito ou conduzir ao envio de forças militares para a região, mas garantiu que Seul não destacará tropas para a zona de guerra nem participará diretamente nas hostilidades.

“Até agora respeitámos o princípio da não participação e da não intervenção na guerra, e continuaremos a respeitá-lo no futuro”, sublinhou.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem pressionado o seu aliado sul-coreano para obter apoio na guerra no Médio Oriente, que levou o Irão a assumir o controlo do estreito por onde transitam normalmente cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo e gás natural liquefeito.

No início de setembro, o Governo sul-coreano declarou estar a considerar prestar “contributos” para os esforços de segurança norte-americanos no estreito, desde que tal não comprometesse as capacidades operacionais das suas próprias forças armadas.

O executivo anunciou também o envio de uma equipa para avaliar a situação no estreito, insistindo, contudo, que ainda não foi tomada qualquer decisão sobre um eventual destacamento militar.