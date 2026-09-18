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Dona do VivaGym quer comprar rede de ginásios Fitness Park por 600 milhões

  • ECO
  • 17:18

Norte-americana Providence Equity é uma das candidatas preferenciais para adquirir a cadeia francesa concorrente. Há mais quatro empresas na corrida. O plano é fechar este negócio até ao fim do ano.

A dona da rede de ginásios VivaGym, que em Portugal comprou e ‘absorveu’ os Fitness Hut, vai voltar às aquisições na Europa. A sociedade de capital de risco norte-americana Providence Equity está entre as candidatas mais bem posicionados para adquirir a concorrente francesa Fitness Park, cuja valorização se situa na ordem dos 600 milhões de euros, avança o jornal Expansión.

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O processo de venda, coordenado pelo banco de investimento JPMorgan, estará avançado ao ponto de só restarem quatro potenciais compradores entre os finalistas, de acordo com a informação recolhida pela publicação espanhola através de várias fontes conhecedoras do assunto. O plano é fechar este negócio até ao final do ano.

Se vencer esta corrida, existe a hipótese de o VivaGym e o Fitness Park ficarem debaixo da mesma holding (e nome), mas o objetivo da Providence é manter as duas marcas. Assim, os espaços que a insígnia gaulesa tem em Portugal – seis ginásios espalhados por Porto, Guimarães, Carnaxide, Braga e Aveiro – não teriam de mudar de designação.

A Fitness Park é detida por Philippe Herbette, tendo como principal acionista minoritário o Future French Champions, da Qatar Investment Authority e da Bpifrance. No total, contabiliza mais de 400 espaços para prática desportiva através dos quais fatura mais de 400 milhões de euros anuais (incluindo franquias).

A Providence, que adquiriu a VivaGym em 2024, detém ainda a Smartfit, Macro Fit, Altafit, One Fit, Body Factory, Fitup, Dreamfit, Fitness4All, BeWay e Synergym. A estratégia da empresa tem sido comprar cadeiras de fitness, consideradas de baixo custo, avançar para fusão das mesmas de forma a ganharem escala, melhorarem as infraestruturas e aumentarem o volume de negócios.

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