Euribor desce a três e 12 meses. Taxa a seis meses renova máximos de dois anos.
Taxas que servem de base para o cálculo da prestação da casa aliviaram nos prazos a três e 12 meses, mas subiram a seis meses para um novo máximo de dois anos.
As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, desceram a três e a 12 meses, mas subiram a seis meses para um novo máximo desde outubro de 2024.
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- A taxa Euribor a seis meses avançou para 2,978%, mais 0,016 pontos que na quinta-feira e um novo máximo desde outubro de 2024.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor cedeu para 3,343%, menos 0,002 pontos.
- No mesmo sentido, a Euribor a três meses caiu para 2,620%, menos 0,013 pontos que na véspera.
Na semana passada, em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois da manutenção das mesmas em julho.
Em junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário
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