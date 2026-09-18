Excedente externo da economia até julho encolhe 1,6 mil milhões
Evolução do excedente externo da economia portuguesa resulta do aumento de 2,7 mil milhões de euros no défice da balança de bens e de 1,3 mil milhões de euros no saldo positivo da balança de capital.
O excedente externo da economia portuguesa situou-se em 2,4 mil milhões de euros até julho, uma redução de 1,6 mil milhões de euros face a igual período do ano passado, de acordo com os dados do Banco de Portugal divulgados esta sexta-feira.
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Os dados do regulador bancário mostram que este valor resulta de um aumento de 2,7 mil milhões de euros do défice da balança de bens, da subida de 1,3 mil milhões de euros do excedente da balança de capital e, em menor grau, da redução de 286 milhões de euros do excedente da balança de rendimento secundário.
Por segmentos, na balança de bens verificou-se um crescimento das importações (+5,4 mil milhões de euros) superior ao das exportações (+2,7 mil milhões de euros). Já a diminuição do excedente da balança de rendimento secundário é consequência, em grande medida, do aumento da contribuição financeira de Portugal para o orçamento da União Europeia.
Paralelamente, o aumento, de 1,3 mil milhões de euros, do excedente da balança de capital, é explicado pelo “incremento dos recebimentos de indemnizações de resseguros provenientes do exterior”, devido à compensação por danos provocados pelo ‘comboio’ de tempestades do início do ano, assim como pelo crescimento das atribuições, aos beneficiários finais, de fundos europeus classificados como ajudas ao investimento, nomeadamente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
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