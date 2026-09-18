Finlandesa Spinnova quer comprar empresa de fiação de Guimarães em PER
Empresa pretende comprar totalidade da empresa portuguesa, num negócio de 500 mil euros, propondo ainda ceder um financiamento de 1,5 milhões de euros enquanto decorre o PER da têxtil lusa.
A finlandesa Spinnova prepara-se para comprar a empresa de fiação Tearfil, uma operação que poderá garantir a viabilidade futura da empresa de Moreira de Cónegos, atualmente em Processo Especial de Revitalização (PER). De acordo com uma carta de intenções, a empresa pretende adquirir a totalidade do capital da têxtil portuguesa, numa transação de 500 mil euros que poderá ficar concluída no arranque de 2027.
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Segundo a carta de intenções, que não é vinculativa, a empresa nórdica propõe-se pagar 500 mil euros em dinheiro e em ações da Spinnova, pela totalidade das ações da Tearfil, antecipando a conclusão da potencial aquisição no primeiro trimestre de 2027.
Fundada em 1973, a Tearfil tem passado sérias dificuldades financeiras, que levaram a empresa de fiação a avançar com um plano de reestruturação em 2025, que incluiu o despedimento de 30 trabalhadores, e está neste momento em plano de revitalização.
Segundo os dados partilhados pela Spinnova, a Tearfil fechou 2025 com um volume de negócios de 8,57 milhões de euros, uma queda de cerca de 34% face aos 12,94 milhões de euros registados em 2024. O resultado foi negativo em 3,27 milhões de euros, em comparação com um resultado negativo de 448 mil euros no exercício anterior.
A Spinnova prevê conceder à Tearfil um empréstimo intercalar de 1,5 milhões de euros durante o processo PER da Tearfil, destinado a reestruturar as atuais dívidas da empresa.
Este financiamento, que tem uma taxa de juro correspondente à Euribor a 12 meses, acrescida de 2%, e tem maturidade de um ano, tem como objetivo apoiar as necessidades de fundo de maneio e as necessidades operacionais da Tearfil durante o PER, mediante aprovação da Spinnova. Segundo a carta de intenções, o empréstimo deverá beneficiar das prioridades, proteções e possibilidades de recuperação previstas na legislação portuguesa aplicável em matéria de insolvência e reestruturação, bem como de garantias prestadas a favor da Spinnova.
O documento esclarece que o contrato de empréstimo incluirá também mecanismos de reembolso antecipado caso a Spinnova decida não avançar com a aquisição.
A Spinnova adianta que “a Tearfil tem sido um parceiro importante da Spinnova, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da fibra Spinnova com vista a aplicações comerciais”, realça Janne Poranen, CEO da Spinnova, citada no documento. “Integrar estas capacidades na Spinnova reforçaria a nossa capacidade de apoiar uma adoção mais ampla da fibra Spinnova e de avançar com a expansão comercial da nossa tecnologia”, remata.
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