Finlandesa Spinnova quer comprar empresa de fiação de Guimarães em PER

A finlandesa Spinnova prepara-se para comprar a empresa de fiação Tearfil, uma operação que poderá garantir a viabilidade futura da empresa de Moreira de Cónegos, atualmente em Processo Especial de Revitalização (PER). De acordo com uma carta de intenções, a empresa pretende adquirir a totalidade do capital da têxtil portuguesa, numa transação de 500 mil euros que poderá ficar concluída no arranque de 2027.

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Segundo a carta de intenções, que não é vinculativa, a empresa nórdica propõe-se pagar 500 mil euros em dinheiro e em ações da Spinnova, pela totalidade das ações da Tearfil, antecipando a conclusão da potencial aquisição no primeiro trimestre de 2027.

Fundada em 1973, a Tearfil tem passado sérias dificuldades financeiras, que levaram a empresa de fiação a avançar com um plano de reestruturação em 2025, que incluiu o despedimento de 30 trabalhadores, e está neste momento em plano de revitalização.

Segundo os dados partilhados pela Spinnova, a Tearfil fechou 2025 com um volume de negócios de 8,57 milhões de euros, uma queda de cerca de 34% face aos 12,94 milhões de euros registados em 2024. O resultado foi negativo em 3,27 milhões de euros, em comparação com um resultado negativo de 448 mil euros no exercício anterior.

A Spinnova prevê conceder à Tearfil um empréstimo intercalar de 1,5 milhões de euros durante o processo PER da Tearfil, destinado a reestruturar as atuais dívidas da empresa.

Este financiamento, que tem uma taxa de juro correspondente à Euribor a 12 meses, acrescida de 2%, e tem maturidade de um ano, tem como objetivo apoiar as necessidades de fundo de maneio e as necessidades operacionais da Tearfil durante o PER, mediante aprovação da Spinnova. Segundo a carta de intenções, o empréstimo deverá beneficiar das prioridades, proteções e possibilidades de recuperação previstas na legislação portuguesa aplicável em matéria de insolvência e reestruturação, bem como de garantias prestadas a favor da Spinnova.

O documento esclarece que o contrato de empréstimo incluirá também mecanismos de reembolso antecipado caso a Spinnova decida não avançar com a aquisição.

A Spinnova adianta que “a Tearfil tem sido um parceiro importante da Spinnova, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da fibra Spinnova com vista a aplicações comerciais”, realça Janne Poranen, CEO da Spinnova, citada no documento. “Integrar estas capacidades na Spinnova reforçaria a nossa capacidade de apoiar uma adoção mais ampla da fibra Spinnova e de avançar com a expansão comercial da nossa tecnologia”, remata.