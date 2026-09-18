Generali Tranquilidade anuncia integração da Açoreana com campanha multimeios

Ao fim de 134 anos a marca Açoreana vai desaparecer e será integrada na Generali Tranquilidade. Uma forte campanha multimeios vai anunciar a mudança.

A Generali Tranquilidade anunciou esta sexta-feira o lançamento de uma campanha de comunicação multimeios para dar a conhecer ao mercado o desaparecimento da marca Açoreana Seguros. Sob o mote “A Açoreana Seguros é agora Generali Tranquilidade”, a campanha arranca esta semana em todo o arquipélago dos Açores e estende-se até final de outubro, com presença em rádio, imprensa, digital e meios de exterior.

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O anúncio surge no dia seguinte ao evento de lançamento da Generali Tranquilidade nos Açores, que ocorreu a 17 de setembro, em Ponta Delgada, com a presença da comissão executiva da seguradora, colaboradores e agentes dos Açores, “numa cerimónia que assinalou formalmente o início de um novo capítulo para uma das marcas com maior implantação regional no país”, afirma um comunicado.

Inspiração açoriana

No centro da campanha está uma escultura anamórfica do leão da Generali, produzida na Plantação de Chá Gorreana, em São Miguel, a mais antiga plantação de chá da Europa e um dos símbolos mais reconhecidos da identidade açoriana.

Nesta produção, a imagem do leão, que é símbolo histórico da Generali, ganha forma através de múltiplos elementos dispersos e de colaboradores e agentes da Açoreana, que se integram na composição e passam a fazer parte dela.

“Quisemos que a mudança não fosse percebida simplesmente como um exercício de rebranding, mas como uma jornada coletiva na qual as equipas locais desempenham um papel ativo e significativo”, aponta Para Joana Pina Pereira, ChiefCommercial e Marketing Officer da Generali Tranquilidade, citada em comunicado. “O leão é um símbolo de unidade. Ao unirem-se para o construir e revelar, os nossos colaboradores e agentes tornam-se parte integrante da própria transformação”, acrescenta a responsável.

A ideia criativa foi desenvolvida pela agência VML, responsável pelo conceito e produção da campanha. O planeamento e a compra de meios ficaram a cargo da Dentsu.

Procura de continuidade para os clientes

A integração da marca Açoreana na Generali Tranquilidade reveste natureza exclusivamente comercial e de identidade de marca. Não implica qualquer alteração das condições contratuais, coberturas, prémios ou dos direitos dos tomadores de seguros, segurados ou beneficiários. A entidade seguradora – Generali Seguros – mantém-se inalterada, tal como os contratos com os distribuidores de seguros da região.

Para garantir a transparência e a proteção dos clientes, a Generali Tranquilidade está a desenvolver um conjunto de ações de informação, incluindo comunicação escrita a titulares de contratos celebrados sob a marca Açoreana e a atualização progressiva de toda a documentação contratual, pré-contratual e dos materiais de comunicação — incluindo os reclamos luminosos das lojas físicas.

Os clientes Açoreana receberão ainda, nas próximas semanas, uma comunicação direta por email, com a informação sobre esta alteração.

Açoreana morre aos 134 anos

A Açoreana nasceu em Ponta Delgada em 1892 e tornou-se uma das seguradoras históricas dos Açores. Depois da nacionalização em 1975 e da concentração da atividade no arquipélago a marca foi privatizada através do grupo Banif e integrou as seguradoras O Trabalho e Global. Enquanto a marca no continente e na Madeira passava a Generali Tranquilidade, a marca Açoreana manteve-se nos Açores, onde dispõe a de 11 lojas e uma rede de cerca de 80 agentes e corretores.

O grupo Generali em Portugal fica agora reduzido a duas marcas: a LOGO como canal de venda direta e a Generali Tranquilidade para toda a atividade seguradora.