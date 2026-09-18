Impresa vende negócio dos guias eletrónicos de programação ao Media Press Group

Apesar da venda de parte do negócio, a marca InfoPortugal permanece na alçada do grupo Impresa. Em 2025, a InfoPortugal gerou 2,6 milhões de euros de receita, mais 62,9% do que no ano anterior.

A InfoPortugal, do grupo Impresa, vendeu o negócio de Guia Eletrónico de Programação (EPG) e de descoberta de conteúdos ao Media Press Group, empresa de soluções de metadados de entretenimento. A operação, cujo valor não foi divulgado, dá ao grupo uma presença direta no mercado português.

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O negócio passa a ser operado pela EPG Metadata Services – TVADVISOR, Unipessoal, Lda., que mantém o uso da marca InfoPortugal sob licença. “O uso licenciado da marca garantirá a continuidade e o reconhecimento no mercado. A propriedade da marca InfoPortugal permanece inalterada, e a transação refere-se exclusivamente ao negócio de EPG e descoberta de conteúdos”, explicita o Media Press Group em comunicado. A titularidade da marca mantém-se na Impresa.

A compra surge depois da aquisição da fornecedora espanhola de metadados MediaData TV e insere-se na estratégia de expansão do grupo na Península Ibérica e nos mercados de língua portuguesa.

“Com esta aquisição, o Media Press Group torna-se o fornecedor número um de serviços de metadados de TV e EPG em Portugal. Este é um marco importante para o nosso grupo e mais um passo na construção de uma organização europeia integrada de metadados,” afirmou Magdalena Cechnicka, CEO do Media Press Group.

“A aquisição do negócio de EPG pelo Media Press Group cria novas oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento contínuos,” referiu Ana Sengo da Costa, COO da Impresa.

A equipa atual mantém-se e a prioridade após a conclusão da transação será assegurar um serviço ininterrupto e a continuidade para os clientes. A operação portuguesa será depois progressivamente integrada na infraestrutura tecnológica e de produtos europeia do Media Press Group.

A InfoPortugal entrou no mercado de metadados de televisão em 2009, ao fornecer EPG a alguns dos principais operadores de televisão paga em Portugal. O EPG é o menu interativo integrado nos sistemas de televisão digital ou de streaming, onde o telespectador consulta em tempo real a grelha de horários e a informação sobre os programas. Em 2018, o serviço chegou à República Checa e à Eslováquia e, em 2021, a empresa lançou o site TV Metadata, dirigido ao mercado internacional.

Em 2025, a InfoPortugal gerou 2,6 milhões de euros de receita, mais 62,9% do que no ano anterior. Já o segmento “Outras”, onde é reportada, registou 2,5 milhões de receitas, teve custos operacionais de 3 milhões de euros e registou um EBITDA negativo de 0,4 milhões, uma melhoria de 73,7% face aos 1,7 milhões negativos de 2024.

“Este crescimento reflete a recuperação da atividade comercial da Infoportugal e a celebração de novos contratos na área de sistemas de informação geográfica e bases de dados empresariais”, explica a Impresa no Relatório & Contas de 2025. No primeiro semestre de 2026, a empresa registou 1,3 milhões de euros de receita.

A InfoPortugal define-se como uma empresa tecnológica especialista em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e soluções de turismo e lazer. Fundada em 2001, pertence ao Grupo Impresa desde 2007.