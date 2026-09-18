O regime jurídico que abriu as estradas portuguesas aos testes de sistemas automáticos de condução já está a mobilizar entidades interessadas em avançar. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) confirmou ao ECO que "recebeu diversos pedidos de realização de reuniões prévias, com vista ao esclarecimento e à discussão de questões relativas ao regime jurídico aplicável ao licenciamento de testes de sistemas automáticos de condução".

Para este organismo, a procura por estes encontros "evidencia o interesse do setor na implementação deste novo enquadramento legal". O IMT não identifica as entidades que pediram reunião, não indica quantas são…