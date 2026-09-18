Mobilidade

Exclusivo IMT nota “interesse” em testar veículos autónomos e já “recebeu diversos pedidos” de reuniãopremium

Novo regime jurídico que permite testar "sistemas automáticos de condução" já está em vigor. IMT já recebeu pedidos de reunião e confirma haver "interesse". Até agora, zero licenças foram emitidas.

O regime jurídico que abriu as estradas portuguesas aos testes de sistemas automáticos de condução já está a mobilizar entidades interessadas em avançar. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) confirmou ao ECO que "recebeu diversos pedidos de realização de reuniões prévias, com vista ao esclarecimento e à discussão de questões relativas ao regime jurídico aplicável ao licenciamento de testes de sistemas automáticos de condução".

Para este organismo, a procura por estes encontros "evidencia o interesse do setor na implementação deste novo enquadramento legal". O IMT não identifica as entidades que pediram reunião, não indica quantas são…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

O discurso sobre o Estado da União em dez pontos

Joana Abrantes Gomes,

Da proibição das redes sociais para crianças e um convite aos laboratórios de IA, às relações com a China e novos anúncios na defesa, saiba as prioridades da Comissão Europeia para este ano.

5