Exclusivo IMT nota “interesse” em testar veículos autónomos e já “recebeu diversos pedidos” de reuniãopremium
Novo regime jurídico que permite testar "sistemas automáticos de condução" já está em vigor. IMT já recebeu pedidos de reunião e confirma haver "interesse". Até agora, zero licenças foram emitidas.
O regime jurídico que abriu as estradas portuguesas aos testes de sistemas automáticos de condução já está a mobilizar entidades interessadas em avançar. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) confirmou ao ECO que "recebeu diversos pedidos de realização de reuniões prévias, com vista ao esclarecimento e à discussão de questões relativas ao regime jurídico aplicável ao licenciamento de testes de sistemas automáticos de condução".
Para este organismo, a procura por estes encontros "evidencia o interesse do setor na implementação deste novo enquadramento legal". O IMT não identifica as entidades que pediram reunião, não indica quantas são…
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