Justiça profissionaliza assessoria aos magistrados. Psicólogos, arquitetos ou economistas vão ajudar juízes

Os juízes e magistrados do Ministério Público vão passar a ter uma ajuda extra com a assessoria de técnicos especializados em áreas que vão da economia e análise de dados à psicologia, engenharia, arquitetura, criminologia, contabilidade e ciências forenses. O novo regime jurídico das assessorias, já promulgado, concentra num único diploma as regras aplicáveis aos profissionais que apoiam juízes e procuradores e estabelece um modelo comum para diferentes tribunais. Entra em vigor daqui a dois meses.

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A medida pretende dar aos magistrados acesso a conhecimentos técnicos que ultrapassam a área jurídica, sobretudo em processos de maior complexidade. Os assessores vão prestar consultoria e apoio técnico-científico de acordo com a sua especialidade, podendo trabalhar em matérias tão distintas como análise financeira, insolvência, avaliação psicológica, perícias, criminalidade económica ou tratamento de dados.

O regime aplica-se aos tribunais judiciais, incluindo os tribunais de comarca, e à jurisdição administrativa e fiscal, abrangendo os Tribunais Administrativos de Círculo e os Tribunais Tributários. Estão também previstos gabinetes de apoio aos presidentes das comarcas e das zonas geográficas administrativas.

Recrutamento por concurso

A escolha dos assessores passa a obedecer a regras comuns. Podem ser recrutados licenciados com classificação final não inferior a 14 valores ou profissionais de reconhecido mérito ou experiência na área em causa, desde que sejam titulares de pelo menos uma licenciatura.

Os procedimentos são abertos pelos órgãos de gestão competentes (PGR ou Conselho Superior da Magistratura) e devem ser precedidos de convite à apresentação de currículos e da divulgação dos critérios de seleção. A avaliação curricular poderá ser complementada por outros métodos de seleção, em função das necessidades identificadas.

A lógica é adaptar o recrutamento aos problemas concretos dos tribunais: um processo económico complexo pode justificar um especialista em finanças, enquanto uma determinada investigação criminal poderá exigir conhecimentos de ciências forenses, criminologia ou análise de dados.

Até três renovações e salários definidos

As funções são exercidas em comissão de serviço por três anos, renovável por períodos iguais dentro do limite previsto no diploma. O regime estabelece ainda regras sobre exclusividade, incompatibilidades, impedimentos, acesso aos processos, formação e avaliação do trabalho desenvolvido.

A remuneração também fica definida. Os assessores dos gabinetes de apoio nas primeiras instâncias são remunerados pelo nível 40 da Tabela Remuneratória Única (TRU). Ou seja: uma remuneração base de 2.790,67 euros brutos mensais, antes de impostos e eventuais suplementos. Os assessores dos tribunais superiores terão uma remuneração base de 2.907,94 euros brutos mensais, correspondente ao nível 42 da TRU.

Quem já esteja integrado na Administração Pública pode, nos termos previstos no regime, optar pela remuneração correspondente ao lugar de origem quando esta seja mais favorável.

Do Direito às ciências forenses

O novo modelo pretende que a assessoria deixe de ser vista apenas como um apoio jurídico ou administrativo aos magistrados.

Na área das ciências jurídicas, os assessores podem realizar pesquisas de legislação, jurisprudência e doutrina e preparar estudos ou minutas de peças processuais. Já os especialistas de economia, gestão, contabilidade e finanças podem apoiar a análise de documentos contabilísticos, perícias financeiras, situações de insolvência ou processos relacionados com criminalidade económica.

Na psicologia e nas ciências forenses, o apoio poderá ser relevante em processos criminais ou de família e menores, nomeadamente na análise e interpretação de elementos técnicos ou periciais.

O diploma prevê ainda a área da análise de dados, abrindo espaço a especialistas capazes de tratar e cruzar grandes volumes de informação, uma dimensão cada vez mais relevante em processos complexos.

Especialistas podem ser chamados apenas quando são necessários

O diploma prevê ainda uma solução para necessidades que não justifiquem a existência permanente de um assessor. Assim, os órgãos de gestão podem celebrar protocolos com entidades “de reconhecido mérito para assegurar, de forma pontual e transitória, assessoria técnica especializada”. A medida permite recorrer a conhecimentos muito específicos quando determinados processos ou matérias o justifiquem.

Estão igualmente previstos estágios profissionais e curriculares, criando uma ligação entre os tribunais, as universidades e outras entidades profissionais e permitindo formar futuros quadros com experiência prática no sistema de Justiça.

A reforma enquadra-se ainda no Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito dos projetos relacionados com a reforma do estatuto dos funcionários judiciais e a assessoria aos magistrados, incluindo um projeto-piloto de assessoria nos tribunais administrativos e fiscais.

Com o novo modelo, o Governo pretende que “a assessoria especializada contribua para aumentar a capacidade operacional das magistraturas, melhorar as taxas de resolução e reduzir as pendências”. A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, tem enquadrado esta medida “na estratégia de reforço da celeridade processual e de libertação dos magistrados para o exercício da função jurisdicional”.