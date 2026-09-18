Kylian Mbappé troca Nike pela suíça On

A parceria comercial que unia Kylian Mbappé à Nike terminou ao fim de duas décadas. O jogador francês juntou-se à suíça On, que tem o tenista Roger Federer entre os acionistas, e conseguiu ganhar espaço no universo de futebol ao mesmo tempo que desferiu um importante golpe na marca norte-americana, segundo a Reuters.

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Os termos do acordo não foram revelados – apenas que inclui remuneração em dinheiro e ações da companhia.

O Financial Times avança que a On planeia lançar as primeiras chuteiras em 2027, “antes de desenvolver equipamentos e, posteriormente, produtos de lifestyle e sapatilhas”, citando fontes familiarizadas com o processo.

A empresa, que tem o antigo futebolista Thierry Henry como diretor de futebol (e um dos seus rostos) conta crescer à boleia da sua tecnologia de produção LightSpray, ajudando-a a ganhar uma uma quota de mercado à Nike, Adidas e Puma, como aconteceu com as divisões de corrida e ténis.

Mbappé e a Nike estavam unidos há duas décadas, desde que o avançado francês era apenas uma promessa do desporto. Era um dos principais rostos das chuteiras Mercurial. Mas não é caso único: Lamine Yamal, do FC Barcelona, também trocou a Nike pela rival Adidas.

As ações da empresa suíça mantiveram-se praticamente inalteradas após o anúncio da nova parceria, diz o Financial Times, acrescentando que a marca deseja manter uma parceria de longa duração com Mbappé, à semelhança do que se passa com Federer, investidor da On desde 2019 e parceiro estratégico no desenvolvimento de produtos, nomeadamente de ténis.