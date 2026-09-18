“Não vamos repetir os erros de 2009”: Governo invoca fantasma da troika para rejeitar baixa do IVA

O Governo e os partidos que o apoiam (PSD e CDS-PP) recusam a descida do IVA dos combustíveis e o IVA zero no cabaz alimentar defendidos por Chega e PS. Maria da Graça Carvalho fala em “responsabilidade orçamental”, CDS alerta que “o país não vai voltar a entrar em bancarrota” e PSD pergunta a Carneiro se quer ser “o novo Sócrates”.

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O Governo transformou a responsabilidade orçamental e a memória da crise financeira que levou Portugal a pedir ajuda internacional em 2011 num dos principais argumentos para rejeitar as propostas do Chega e do PS para baixar o IVA dos combustíveis e aplicar IVA zero a um cabaz de bens essenciais.

No debate de urgência sobre o custo de vida, que se realizou esta sexta-feira, no Parlamento a pedido do PS, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, justificou a opção do Executivo por apoios dirigidos às famílias, como a redução do IRS até ao sexto escalão e o novo bónus aos pensionistas, em vez de reduções generalizadas da tributação. “Optámos por ajudar quem mais precisa”, afirmou a governante, considerando que “o IVA zero sobre o cabaz alimentar e a redução do IVA sobre os combustíveis seriam medidas injustas”. A ministra garantiu que o Governo é “coerente com os seus princípios” e que dá “prioridade às pessoas”, mas “respeitando a responsabilidade orçamental”.

Foi nesse contexto que recuperou o período que antecedeu a crise financeira. “Não vamos repetir os erros de 2009”, afirmou Maria da Graça Carvalho, numa referência explícita ao período em que José Sócrates era primeiro-ministro. A crise financeira portuguesa viria a culminar no pedido de assistência financeira em abril de 2011. O programa de ajustamento, acordado com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que ficou conhecido como Troika, envolveu um pacote de financiamento de 78 mil milhões de euros e medidas de consolidação orçamental.

A ameaça de repetir a história da bancarrota foi levada ainda mais longe pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares. Depois de reconhecer que “o que os portugueses hoje pagam quando têm de abastecer os seus carros é demasiado”, o social-democrata defendeu que o atual Governo já está a reduzir a fatura através do ISP. Segundo Soares, “hoje, por litro, se não fosse a decisão do Governo, os combustíveis estavam mais caros 23 cêntimos”.

Hugo Soares dirigiu então uma pergunta ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que defende uma redução adicional do ISP: “Se para a semana os combustíveis voltarem a aumentar, volta a trazer à Assembleia da República um pedido para continuar a fazer um desconto no ISP? E na semana seguinte, faz isso até ser o novo Sócrates e levar o país à bancarrota?”.

Também o CDS atacou as propostas dos dois maiores partidos da oposição. O líder parlamentar centrista, Paulo Núncio, classificou o confronto entre Chega e PS como uma “competição desenfreada pela irresponsabilidade”. O deputado sustentou que o PS “quer voltar a 2011” e acusou o Chega de insistir em “medidas ilegais e demagógicas que em circunstância alguma podiam ser aprovadas”. Núncio criticou ainda o facto de o Chega não apresentar, segundo afirmou, os custos das medidas propostas. O centrista elevou depois o tom e garantiu que “o país não vai voltar a entrar em bancarrota como em 2011”.

Núncio associou ainda as propostas de Chega e PS a medidas semelhantes tomadas em Espanha, argumentando que estas revelavam “desnorte”. O deputado apontou para decisões do Governo espanhol como a descida do IVA dos combustíveis e afirmou que algumas dessas medidas foram consideradas ilegais e tiveram de ser revertidas.

“Não estamos a ganhar dinheiro com esta crise”

Maria da Graça Carvalho procurou também afastar a ideia de que o Governo esteja a beneficiar da subida dos preços dos combustíveis através do aumento da receita fiscal. A ministra afirmou que o preço dos combustíveis em Portugal e o desconto aplicado através do ISP estão “em linha com a UE” e revelou ter pedido à Comissão Europeia que fosse preservada a “integridade do mercado interno”.

“Não estamos a ganhar dinheiro com esta crise”, garantiu a governante. Carvalho detalhou o desconto atualmente aplicado: 23 cêntimos por litro através do ISP, aos quais acrescem 10 cêntimos por litro para setores abrangidos, como transportes públicos, transporte de mercadorias, veículos de emergência, bombeiros e instituições particulares de solidariedade social. A ministra acrescentou ainda: “Nenhuma resposta imediata nos vai proteger da nossa dependência externa”.

Do lado socialista, José Luís Carneiro contrapôs que os governos do PS adotaram uma resposta muito mais ampla durante a crise inflacionista. “Em 2022 e 2023, os governos do PS responderam às famílias, empresas e instituições com mais de 1.800 milhões de euros”, afirmou. Carneiro acrescentou que a redução da tributação dos combustíveis através do ISP promovida nessa altura representou, segundo as suas contas, “1.360 milhões de euros”.

O líder socialista considera que o atual Governo tem margem para ir mais longe: “O Governo pode ir mais longe porque o que está a ganhar com os combustíveis ainda sobra 400 milhões de euros”. Por isso, e face à recusa do Executivo em adotar mais medidas, Carneiro atirou: “O Governo está esgotado e sem soluções”.

André Ventura centrou, por sua vez, o ataque no facto de o PS defender objetivos semelhantes aos do Chega, mas não acompanhar os projetos de lei apresentados pelo partido. O Chega tem iniciativas para reduzir o IVA dos combustíveis para 13% e aplicar IVA zero ao cabaz alimentar. O PS defende essas metas, mas através de iniciativas de natureza diferente, tendo apresentado recomendações ao Governo e recusado apoiar os projetos de lei do Chega.

Ventura acusou os socialistas de “hipocrisia” e afirmou que “não há nenhuma norma-travão que trave José Luís Carneiro”, desafiando o líder socialista a votar favoravelmente os diplomas do Chega. Já o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, acusou Carneiro de “mentir” ao Parlamento e classificou PS e PSD como “farinha do mesmo saco”.

Carneiro respondeu invocando a Constituição. “O deputado Pedro Pinto já leu a nossa Constituição e o artigo 167.º diz que os deputados não podem apresentar projetos de lei que retirem recursos ao Orçamento do Estado”, afirmou, justificando a posição socialista com a chamada norma-travão.

O debate mostrou ainda que a oposição não tem uma resposta única para a subida do custo de vida. A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, considerou que um alívio fiscal, no IRS, de cinco euros por mês para quem ganha 1.500 euros “não vai resolver o problema dos portugueses” e acusou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de estar “à deriva, sem visão, sem rumo e eficácia”.

A IL reivindicou depois um projeto de resolução, aprovado em maio, para reduzir o ISP em 30 cêntimos por litro. Segundo Leitão, caso tivesse sido aplicado, “os portugueses teriam poupado mais de 700 milhões de euros”.

O PCP, por sua vez, afastou-se da discussão exclusivamente fiscal. Alfredo Maia defendeu “fixar os preços dos bens essenciais”, travar os lucros da banca, aumentar os salários e fixar o salário mínimo nacional em pelo menos 1.100 euros. O partido quer ainda um aumento intercalar de 50 euros nas pensões, com efeitos desde julho.

O Livre defendeu uma solução dirigida às famílias de menores rendimentos: a devolução de 100% do IVA pago nos bens essenciais. Patrícia Gonçalves criticou a redução do IRS por considerar que, para mais de dois milhões de famílias que não pagam este imposto, “representa zero”.

No essencial, o debate mostrou visões opostas para responder ao aumento do custo de vida. O Governo e os partidos que o suportam no Parlamento recusam uma redução generalizada do IVA, invocando responsabilidade orçamental e o trauma da crise que conduziu ao pedido de assistência financeira de 2011, enquanto o PS e Chega defendem uma intervenção fiscal mais direta. Já a IL e PCP apresentam alternativas assentes, respetivamente, na redução do ISP e no aumento dos rendimentos e controlo dos preços.