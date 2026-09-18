Open de Portugal de volta a Cascais e quer pôr o país no mapa europeu do golfe

O Open de Portugal | Cascais-Lisboa regressa ao DP World Tour entre 2027 e 2029. A primeira edição disputa-se de 13 a 16 de maio de 2027, no Oitavos Dunes, em Cascais, e junta alguns dos melhores jogadores internacionais. O município de Cascais, entidades turísticas e a Federação Portuguesa de Golfe veem no torneio uma oportunidade para posicionar o país no mapa europeu de destinos de golfe e levar os profissionais nacionais a competir ao mais alto nível.

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“O regresso do DP World Tour a Portugal, após a última edição do Portugal Masters, em 2022, reforça o posicionamento do país como um dos principais destinos internacionais de golfe“, começa por afirmar Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, citado numa nota enviada às redações.

Citado na mesma nota, Ben Cowen, chief tournament and operations officer do DP World Tour, manifesta o seu entusiasmo por o torneio regressar a Portugal. “Estamos muito satisfeitos por regressar a Portugal com aquela que será uma fantástica adição ao nosso calendário internacional. É para nós um motivo de orgulho voltarmos a ter um Open nacional em território português, dando destaque à história deste desporto no país, carregada de significado e tradição”.

Por fim, Ben Cowen elogia o papel determinante das entidades nacionais: “O regresso do Open de Portugal | Cascais-Lisboa só foi possível graças ao apoio conjunto das entidades responsáveis pelo turismo em Portugal — ao nível nacional, regional e local — com o importante apoio da Federação Portuguesa de Golfe”.

Para Carlos Abade, “um evento desta dimensão contribui para projetar a marca Portugal junto de mercados estratégicos, aumentar a notoriedade internacional e reforçar a atratividade do destino, enquanto promove a atividade turística ao longo de todo o ano.”

O regresso do DP World Tour a Portugal, após a última edição do Portugal Masters, em 2022, reforça o posicionamento do país como um dos principais destinos internacionais de golfe. Carlos Abade Presidente do Turismo de Portugal

Igualmente o presidente da Câmara Municipal de Cascais vê neste evento uma oportunidade de posicionar o território como destino turístico. “Queremos que os melhores do golfe mundial encontrem aqui muito mais do que um grande campo. Queremos que encontrem a identidade, a hospitalidade e a qualidade de vida de Cascais, onde o desporto se vive, se partilha e é para todos”, frisa Nuno Piteira Lopes.

O Oitavos Dunes Links Golf, localizado em Cascais, receberá o Open de Portugal pela quinta vez, depois das edições de 2005, 2007, 2008 e 2009. “Desenhado em 2001, o Oitavos Dunes é considerado um dos melhores campos de golfe da atualidade. Posicionado em 55.º lugar no prestigiado Top 100 da Golf Magazine de 2017, ocupa o primeiro lugar em Portugal”, assinala o município na sua página oficial da internet.

António Valle, diretor geral da Associação Turismo de Lisboa, também destaca o facto de “em Lisboa e Cascais, o golfe encontrar uma forma única de viver o destino: entre o Atlântico e a cidade, campos de excelência e uma cultura de autenticidade, onde património, gastronomia e lifestyle se cruzam”.

Para António Valle, “o Open de Portugal é uma montra internacional privilegiada desta experiência singular, elevando a visibilidade de Lisboa e Cascais junto de um público global e reforçando o seu lugar entre os destinos europeus mais desejados para o golfe.”

Também Carla Salsinha, presidente da Comissão Executiva da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, considera que “pela capacidade de atrair visitantes, gerar estadias e criar atividade em torno do território, o torneio acrescenta valor à oferta turística regional e contribui para uma estratégia de crescimento sustentável, capaz de gerar impacto para além dos dias de competição.”

É para nós um motivo de orgulho voltarmos a ter um Open nacional em território português, dando destaque à história deste desporto no país, carregada de significado e tradição. Ben Cowen Chief tournament and operations officer do DP World Tour

Para Pedro Nunes Pedro, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, “o regresso do Open de Portugal ao DP World Tour é um momento verdadeiramente marcante para o golfe português”. Segundo Pedro Nunes Pedro, desde 1953 que esta prova faz parte da história do golfe nacional”, sendo esta agora “uma oportunidade única para os profissionais competirem ao mais alto nível e inspirarem as novas gerações a sonharem ainda mais alto.”