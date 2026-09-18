Política

Direto Governo promete manter “responsabilidade” para não repetir erros da “bancarrota” de Sócrates

O Parlamento debateu esta sexta-feira o aumento do custo de vida num debate de urgência marcado pelo PS, numa altura de pressão acrescida para o Governo.

O PS agendou para esta sexta-feira um debate parlamentar de urgência sobre o custo de vida, defendendo que o Governo “deve agir” para responder ao que os socialistas consideram ser o “tema central” da vida dos portugueses.

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O debate arrancou às 10h na Assembleia da República, ocorrendo após a declaração ao país do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na quinta-feira à noite, onde anunciou a aprovação em Conselho de Ministros do corte adicional no IRS até ao sexto escalão, o suplemento aos pensionistas e apoios aos setores mais expostos, como o transporte de mercadorias.

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