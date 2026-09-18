Reparações das tempestades afundam lucros da IP em 44,2% no primeiro semestre

A Infraestruturas de Portugal (IP) apresentou um resultado líquido de 43,8 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma quebra de 44,2% face aos 78,5 milhões que tinha registado em igual período do ano passado.

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A empresa pública frisa que este recuo nos lucros, equivalente a 7,2% do volume de negócios, foi “motivado pelo aumento de gastos operacionais”, descrevendo um “semestre marcado pela reposição da infraestrutura após as intempéries do início do ano e continuação do ciclo de forte investimento, o que, conjugado com o reembolso de dívida, resultou no reforço do capital social”.

Neste período, os gastos operacionais aumentaram em 41,5 milhões de euros, para um total de 592,6 milhões, com destaque para o aumento do gasto com contratos de construção rodoviários e conservação rodoferroviária “decorrente do reforço das intervenções de conservação, reparação e segurança das redes, influenciado significativamente pelas condições atmosféricas adversas” no inverno.

Por outro lado, os rendimentos operacionais atingiram 706,2 milhões, ficando cerca de 4 milhões abaixo do verificado nos primeiros seis meses do ano passado, o que é justificado com a redução do rendimento com a Consignação de Serviço Rodoviário (CSR), subsídios operacionais e tarifa ferroviária. Só “parcialmente compensados” com as subidas de 9 milhões no encaixe com portagens ou de 2,3 milhões nas indemnizações compensatórias.

(Notícia em atualização)