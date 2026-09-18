Reparações das tempestades afundam lucros da IP em 44,2% no primeiro semestre
Gastos operacionais com estradas e ferrovias aumentaram 41,5 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano com reforço das intervenções de conservação, reparação e segurança das redes.
A Infraestruturas de Portugal (IP) apresentou um resultado líquido de 43,8 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma quebra de 44,2% face aos 78,5 milhões que tinha registado em igual período do ano passado.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A empresa pública frisa que este recuo nos lucros, equivalente a 7,2% do volume de negócios, foi “motivado pelo aumento de gastos operacionais”, descrevendo um “semestre marcado pela reposição da infraestrutura após as intempéries do início do ano e continuação do ciclo de forte investimento, o que, conjugado com o reembolso de dívida, resultou no reforço do capital social”.
Neste período, os gastos operacionais aumentaram em 41,5 milhões de euros, para um total de 592,6 milhões, com destaque para o aumento do gasto com contratos de construção rodoviários e conservação rodoferroviária “decorrente do reforço das intervenções de conservação, reparação e segurança das redes, influenciado significativamente pelas condições atmosféricas adversas” no inverno.
Por outro lado, os rendimentos operacionais atingiram 706,2 milhões, ficando cerca de 4 milhões abaixo do verificado nos primeiros seis meses do ano passado, o que é justificado com a redução do rendimento com a Consignação de Serviço Rodoviário (CSR), subsídios operacionais e tarifa ferroviária. Só “parcialmente compensados” com as subidas de 9 milhões no encaixe com portagens ou de 2,3 milhões nas indemnizações compensatórias.
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Reparações das tempestades afundam lucros da IP em 44,2% no primeiro semestre
{{ noCommentsLabel }}