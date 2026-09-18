SD Eibar inaugura o seu novo Centro Desportivo de Areitio, após um investimento de cerca de 30 milhões de euros

O SD Eibar inaugurou o novo Complexo Desportivo de Areitio, uma infraestrutura de 11 hectares que permitirá ao clube reunir, pela primeira vez num único espaço, toda a sua estrutura desportiva e que representou um investimento de cerca de 30 milhões de euros, realizado com fundos próprios e com o apoio dos fundos da LALIGA Impulso.

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O novo complexo, situado no Alto de Mallabia, dispõe de cinco campos de futebol, um edifício com bancada para 1 620 espectadores e um edifício de alto rendimento destinado à equipa principal masculina. Com a conclusão de todas estas instalações, Areitio passa a ser o principal centro de atividade desportiva do clube, tanto para a equipa principal como para o futebol feminino e as categorias de formação.

Até agora, a SD Eibar tinha desenvolvido a sua atividade desportiva em diferentes instalações da região. A equipa principal utilizou durante onze anos o Atxabalpe, cedido pela Câmara Municipal de Arrasate entre 2014 e 2025, enquanto as categorias de formação tinham utilizado anteriormente espaços como a esplanada de Chancha Zelay e as instalações de Unbe.

A presidente da SD Eibar, Amaia Gorostiza, salientou que Areitio permite ao clube dispor, pela primeira vez, de um espaço próprio para toda a sua estrutura desportiva. «Ipurua é a nossa casa há quase oitenta anos, mas o que inauguramos hoje é o local onde este clube se forma, desde as categorias de base até à equipa principal», afirmou.

O financiamento do projeto contou, para além dos recursos próprios da entidade, com os fundos da LALIGA Impulso, em parceria com a CVC, uma iniciativa que, com cerca de 2 000 milhões de euros, permite modernizar os clubes e avançar 20 anos nos seus processos de profissionalização e desenvolvimento, sendo a vertente das infraestruturas uma das suas principais áreas de investimento.

O presidente da LALIGA, Javier Tebas, destacou durante o evento o papel da LALIGA Impulso em projetos como o da SD Eibar. «A LALIGA Impulso tinha como objetivo permitir que os clubes investissem naquilo que realmente faz o futebol crescer a longo prazo. Areitio é a concretização desse objetivo. Esta nova Cidade Desportiva será o melhor legado para as próximas gerações de futebolistas e o motor do crescimento desportivo e institucional da SD Eibar nas próximas décadas», afirmou.

A cerimónia de inauguração contou com a presença, entre outros, do lehendakari do Governo Basco, Imanol Pradales; da primeira vice-presidente do Governo Basco e conselheira da Cultura e Política Linguística, Ibone Bengoetxea; da deputada geral de Gipuzkoa, Eider Mendoza; os presidentes de câmara de Mallabia e Eibar; o presidente da LALIGA, Javier Tebas; e o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán.

O complexo inclui um edifício de alta eficiência com 3 000 metros quadrados, projetado pela KREAN e destinado à equipa principal masculina, com vestiários, ginásio, zonas de recuperação, espaços técnicos e operacionais, refeitório e sala de imprensa. O edifício, ligado diretamente aos campos de treino, incorpora ainda sistemas de aerotermia e energia fotovoltaica.

No que diz respeito às categorias de base, a mudança para Areitio concentra, numa única instalação, a formação das equipas de base e facilita a aplicação de critérios e metodologias comuns às diferentes categorias do clube.