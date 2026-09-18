Sem petróleo ou gás na Europa, eletrificação é “central” para baixar custos, defende comissária
Comissária europeia do ambiente defende aposta na descarbonização e eletrificação para reduzir dependência energética da região.
A comissária europeia do Ambiente, Resiliência Hídrica e Economia Circular Competitiva, Jessika Roswall, defende que a Europa tem de continuar a apostar na eletrificação como “um elemento central” para reduzir a sua dependência energética e os custos para os consumidores. A responsável argumenta ainda que Portugal tem a oportunidade de “ser melhor na circularidade”.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Não temos petróleo ou gás na Europa. Precisamos de descarbonizar, e a eletrificação é um elemento central para que a Europa reduza a sua dependência energética e reduza os custos para os consumidores. Isto levará o seu tempo e, portanto, estamos a discutir medidas de curto prazo com os estados-membros”, adiantou a sueca Jessika Roswall em entrevista ao Jornal de Notícias.
A comissária argumenta que “todos os Estados-membros da União Europeia têm muito a fazer na adaptação e mitigação climática”, destacando que “Portugal tem sido atingido pelas alterações climáticas e tem estado na linha da frente na resiliência hídrica e na prevenção de incêndios, apesar de ser também muito atingido“. A responsável destaca ainda que a taxa de circularidade na UE está nos 12%” e “Portugal tem a oportunidade de ser melhor na circularidade, mas isto acontece em todos os Estados-membros”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Sem petróleo ou gás na Europa, eletrificação é “central” para baixar custos, defende comissária
{{ noCommentsLabel }}