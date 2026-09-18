Sem petróleo ou gás na Europa, eletrificação é “central” para baixar custos, defende comissária

A comis­sá­ria euro­peia do Ambi­ente, Resi­li­ên­cia Hídrica e Eco­no­mia Cir­cu­lar Com­pe­ti­tiva, Jes­sika Ros­wall, defende que a Europa tem de continuar a apostar na eletrificação como “um elemento central” para reduzir a sua dependência energética e os custos para os consumidores. A responsável argumenta ainda que Por­tu­gal tem a opor­tu­ni­dade de “ser melhor na cir­cu­la­ri­dade”.

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“Não temos petró­leo ou gás na Europa. Pre­ci­sa­mos de des­car­bo­ni­zar, e a ele­tri­fi­ca­ção é um ele­mento cen­tral para que a Europa reduza a sua depen­dên­cia energé­tica e reduza os cus­tos para os con­su­mi­do­res. Isto levará o seu tempo e, por­tanto, esta­mos a dis­cu­tir medi­das de curto prazo com os esta­dos-mem­bros”, adiantou a sueca Jes­sika Ros­wall em entrevista ao Jornal de Notícias.

A comissária argumenta que “todos os Esta­dos-mem­bros da União Euro­peia têm muito a fazer na adap­ta­ção e miti­ga­ção cli­má­tica”, destacando que “Por­tu­gal tem sido atin­gido pelas alte­ra­ções cli­má­ti­cas e tem estado na linha da frente na resi­li­ên­cia hídrica e na pre­ven­ção de incên­dios, ape­sar de ser tam­bém muito atin­gido“. A responsável destaca ainda que a taxa de cir­cu­la­ri­dade na UE está nos 12%” e “Por­tu­gal tem a opor­tu­ni­dade de ser melhor na cir­cu­la­ri­dade, mas isto acon­tece em todos os Esta­dos-mem­bros”.