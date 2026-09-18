Shortlist: Um Rolex inesperado, joias reinventadas e arte para descobrir em Paris e Lisboa

A Rolex recupera uma designação criada por colecionadores italianos, a Van Cleef & Arpels leva o esmalte à coleção Alhambra e a Cabral Moncada prepara um leilão com Vieira Portuense e Paula Rego.

A Shortlist desta semana começa com o novo Padellone da Rolex passa pelas novas Alhambra em esmalte rosa da Van Cleef & Arpels e ‘aterra’ no sofá Contour da Hermès. Em Lisboa, o Kabuki procura alargar a experiência para além da mesa e a Cabral Moncada prepara um leilão com Vieira Portuense, Paula Rego, Almada Negreiros e Gerhard Richter. Em Paris, a Sotheby’s transforma temporariamente um apartamento da Rue de Rivoli num espaço onde quase 150 milhões de dólares em arte convivem com almoços e cocktails.

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1. Rolex recupera o “Padellone” e escolhe Milão para o apresentar

A Rolex escolheu o Palazzo Serbelloni, em Milão, para apresentar o Padellone, que chega ao mercado em novembro. A escolha a cidade italiana está ligada à própria história do relógio. Jean-Frédéric Dufour, CEO da Rolex, explicou ao jornal britânico Financial Times que “Padellone” foi um nome criado por colecionadores italianos que exerceram a sua influência sobre o mercado internacional de relógios nas décadas de 1970 e 1980. O próprio nome “Padellone” — literalmente, uma grande frigideira — nasceu entre os apaixonados italianos deste relógio.

2. Van Cleef & Arpels dá uma nova cor ao Alhambra com esmalte rosa

Criada em 1968, a coleção Alhambra tornou-se uma das assinaturas da Van Cleef & Arpels, construída em torno do motivo inspirado no trevo de quatro folhas. Agora, a marca introduz um material que tem estado presidente desde 1906, o esmalte. A coleção é composta por um colar comprido, um colar, um pendente, uma pulseira e brincos e pretende destacar as métiers d’art da casa e a recuperação de técnicas tradicionais da joalharia.

3. Hermès ocupa a sala

A Hermès amplia a sua presença no universo da casa com o Contour, um sofá de linhas depuradas que combina tecido com textura com detalhes em pele. Com este lançamento, a maison francesa soma-se ao movimento das casas de luxo em direção ao mobiliário, decoração e objetos para a casa. O Contour (42.000 euros) é produzido em Itália e inspira-se no banco de cortiça da marca. A construção recorre ainda a pesponto de seleiro, vivos e técnicas tradicionais de estofamento, aproximando a peça dos códigos artesanais mais reconhecíveis da Hermès.

4. O Kabuki Lisboa quer ir além do restaurante Michelin

O Kabuki Lisboa entra numa nova fase sob a liderança de Victor Jardim. A entrada de Diego Garcia é uma das principais novidades da temporada, e será acompanhada por uma nova carta Fall/Winter e por diferentes experiências gastronómicas ao longo dos próximos meses, diz o restaurante. A gastronomia continua no centro da proposta e a estrela Michelin conquistada, com referências japonesas e mediterrânicas, mas o Kabuki pretende alargar o espaço a novas experiências. “O sushi e a gastronomia asiática continuam no nosso ADN, mas o Kabuki é hoje muito mais do que isso. É um espaço onde se pode jantar, beber um cocktail, assistir a uma experiência, participar num evento ou simplesmente estar”, refere o responsável. A mudança acompanha uma tendência da restauração de gama alta para integrar comida, bebida, ambiente e programação numa experiência mais ampla.

5. Em Paris, a Sotheby’s põe quase 150 milhões de dólares de arte à mesa

Durante a Art Basel Paris, a Sotheby’s vai transformar um apartamento da Rue de Rivoli, com vista para o Jardin des Tuileries, num espaço híbrido entre exposição, restaurante e salão. O Chez Sotheby’s, desenvolvido com a Polimeno estará aberto entre 19 e 24 de outubro e reúne obras de Pablo Picasso, Henri Matisse, Andy Warhol, Gerhard Richter, Francis Bacon e Alexander Calder, entre outros. Segundo a leiloeira, estarão disponíveis para venda privada trabalhos avaliados em perto de 150 milhões de dólares, naquela que será a mais valiosa exposição de vendas privadas alguma vez apresentada pela Sotheby’s na Europa. No centro do apartamento haverá ainda um restaurante concebido por Tarek Shamma, com menu da chef Erika Blu, do Atelier Renata. O Chez Sotheby’s estará aberto diariamente das 10h00 às 18h00. As reservas começam no dia 22 de setembro.

6. Vieira Portuense e estudo de Almada Negreiros em leilão na Cabral Moncada

A Cabral Moncada Leilões realiza a 28 de setembro um leilão dedicado a Antiguidades e Obras de Arte, numa sessão que cruza pintura portuguesa de autor, porcelana chinesa de exportação, escultura, artes decorativas, prata e joalharia. O leilão começa com uma coleção particular e um dos destaques escolhidos pela leiloeira é um retrato de Maria Amália de Habsburgo, arquiduquesa de Áustria e duquesa de Parma (1746-1804), de Francisco Vieira Portuense (1765-1805), executado a óleo sobre tela e apresentado como “bem classificado”. O catálogo inclui também José Malhoa, Columbano Bordalo Pinheiro, Aurélia de Souza, António Carneiro, Carlos Botelho, Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego e Manuel Cargaleiro. Entre os lotes encontra-se um estudo de Almada Negreiros para o painel da Gare Marítima de Alcântara Quem não viu Lisboa não viu coisa boa.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.