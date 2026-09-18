Trade Republic faz ultimato de 48 horas a clientes antigos antes de cortar juros e apoio

Dois meses depois de garantir que a mudança para a sucursal portuguesa era uma escolha sem custos, a Trade Republic está a retirar dois benefícios a quem decidiu manter a conta ligada à casa-mãe alemã: o pagamento de juros sobre o saldo não investido e o apoio ao cliente disponível 24 horas por dia. Os dois serviços continuam ativos apenas para quem aceitar migrar o IBAN, segundo confirmou fonte oficial da instituição ao ECO.

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A pressão para essa mudança tornou-se, aliás, bem mais evidente há poucos dias, quando vários clientes que ainda não tinham migrado receberam um email da corretora com um aviso direto: “Se não atualizares a tua conta nos próximos dois dias, deixarás de receber juros e deixarás de ter acesso ao nosso Apoio ao Cliente 24h.”

A diferença de tratamento surge num momento em que a corretora alemã tenta consolidar a operação lançada oficialmente a 16 de julho, quando anunciou a abertura de uma sucursal em Portugal, com IBAN nacional, conta à ordem gratuita e uma taxa de juro de 3% para novos clientes sobre saldos até 50 mil euros.

Para os antigos clientes da corretora, manter a conta ligada à casa-mãe alemã tem, na prática, um preço (perda de juros e apoio permanente) que a Trade Republic recusa reconhecer.

Nesse comunicado, a empresa, liderada por Pablo López em Espanha e Portugal, foi explícita quanto à ausência de qualquer imposição, notando que os “clientes atuais continuam a receber a taxa do Banco Central Europeu (BCE) – atualmente de 2,25% – sobre a totalidade do saldo”, sem qualquer menção a prazos, penalizações ou perda de serviços caso não optassem pela conta nacional. O apoio ao cliente durante 24 horas por dia em português era, aliás, apresentado como uma conquista já implementada “ao longo do último ano” (foi introduzida em maio), disponível para toda a base de clientes.

O prazo de apenas dois dias comunicado agora por email contrasta, assim, com o tom de escolha sem pressa transmitido no lançamento da sucursal.

Questionada pelo ECO sobre os motivos que levaram à revogação destes dois serviços a quem não migrou, a TradeRepublic remete a decisão para razões de gestão interna. “A migração para um IBAN português mantém-se opcional para os clientes que já tinham uma conta Trade Republic antes do lançamento da sucursal”, esclarece a instituição, acrescentando que “as diferenças ao nível dos serviços decorrem de questões operacionais e técnicas”.

Segundo a empresa, “a manutenção em paralelo de duas configurações de conta e modelos de serviço distintos gera uma complexidade e custos significativos”, o que justifica que, “tal como acontece noutros mercados”, os clientes sejam incentivados “a migrar para a sucursal local, de forma a poderem beneficiar da oferta local completa, incluindo as condições de remuneração aplicáveis e o apoio ao cliente 24/7”.

Mas para os antigos clientes da corretora, manter a conta ligada à casa-mãe alemã tem, na prática, um preço (perda de juros e apoio permanente) que a Trade Republic recusa reconhecer. Do lado da corretora, a equação é outra: quem fica de fora da sucursal portuguesa não está a ser penalizado, apenas a abdicar de vantagens.

“A Trade Republic não considera que a diferenciação das condições entre as duas configurações de conta constitua uma penalização para os clientes que optam por não migrar”, sustenta a instituição ao ECO, referindo que “as condições aplicáveis a cada configuração de conta são comunicadas aos clientes no âmbito da respetiva relação contratual”.

A Trade Republic revela ainda ao ECO que esta decisão não se compagina com uma meta de conversão de carteira ou um plano de extinção gradual dos contratos ligados à Trade Republic Bank GmbH. A empresa também afasta esse cenário, notando que “esta decisão não é motivada por uma meta específica de conversão da carteira, mas pelos benefícios operacionais e técnicos associados a ter os clientes integrados na estrutura da sucursal local”, garante, notando que a criação da sucursal “não implica uma cessação gradual das relações contratuais existentes com a Trade Republic Bank GmbH”.

Onde pára o dinheiro e que proteção resta?

Há razões práticas para que alguns clientes antigos adiem ou recusem a migração. A adesão ao IBAN português implica ativar uma conta à ordem e aceitar condições atualizadas, num modelo pensado para concentrar operações como recebimento de salários, pagamentos e transferências imediatas. Para quem usa a Trade Republic apenas para investir ou manter poupança, essas funcionalidades podem não justificar, por si só, a alteração da relação contratual já existente.

A mudança traz ainda retenção na fonte portuguesa sobre os juros e exige que cada cliente avalie o novo enquadramento, incluindo a forma de remuneração e de custódia aplicável aos seus saldos.

A par da questão dos serviços, mantém-se em aberto a forma como a Trade Republic guarda o dinheiro dos seus clientes em Portugal. Segundo informação publicada pela própria instituição, os saldos não investidos são distribuídos por bancos parceiros – como o Deutsche Bank, o HSBC ou o Crédit Agricole -, ficando protegidos pelos respetivos sistemas nacionais de garantia de depósitos até ao limite de 100 mil euros por cliente e por instituição.

Acima de um determinado montante, designado “montante de parceiro” e fixado em 15 mil euros para clientes integrados na sucursal portuguesa, o excedente deixa de estar depositado num banco e passa a ser aplicado em fundos do mercado monetário geridos por entidades como a Blackrock ou o BNP Paribas – um mecanismo que já não conta com a cobertura do Fundo de Garantia de Depósitos.

Esta distinção tem sido também objeto de maior detalhe nas comunicações mais recentes da corretora aos seus clientes. Sempre que a remuneração do saldo é referida em email, a Trade Republic passou a acrescentar um aviso específico, esclarecendo que o cliente “recebe juros de bancos parceiros e dividendos de fundos de liquidez, sujeitos a risco de mercado, e da nossa remuneração complementar”, e que a “oferta sujeita a alteração ou cancelamento”, advertindo ainda que a “Trade Republic não presta aconselhamento fiscal”.

Acima de 15 mil euros, o saldo remanescente deixa de estar depositado e passa a estar aplicado em fundos do mercado monetário, sem cobertura do Fundo de Garantia de Depósitos.

Questionada pelo ECO sobre este ponto, a Trade Republic reforça que os fundos escolhidos oferecem um nível de segurança comparável ao dos depósitos bancários, ainda que por via distinta. “A Trade Republic mantém os fundos dos clientes em contas fiduciárias segregadas junto de bancos parceiros como o Deutsche Bank e o HSBC, assegurando a proteção ao abrigo dos respetivos Sistemas Nacionais de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 mil euros por cliente”.

Além disso, acrescenta que os montantes que ultrapassam esse limite “podem ser aplicados em fundos do mercado monetário qualificados, incluindo fundos geridos pela Blackrock e pelo BNP Paribas”, os quais “oferecem um nível de proteção equivalente através da segregação integral dos ativos, garantindo que os ativos dos clientes permanecem como sua propriedade exclusiva, separados do património da Trade Republic e das entidades depositárias, mantendo-se protegidos e plenamente disponíveis mesmo em caso de insolvência”.

Portugal foi apresentado em julho como um dos mercados prioritários da corretora alemã, que reivindicava então ter ultrapassado os 200 mil clientes no país, o dobro do registado um ano antes, e a intenção de chegar ao final do ano com 300 mil.

A Trade Republic garante que essa prioridade se mantém e que a criação da sucursal reflete “o compromisso de longo prazo da Trade Republic com Portugal”, permitindo “uma experiência bancária mais localizada, incluindo um IBAN português, um tratamento fiscal local e serviços adicionais adaptados às necessidades dos clientes portugueses”.

Para os clientes que mantiveram a conta original desde julho, o balanço prático desses dois meses é, contudo, menos favorável do que o comunicado de julho fazia prever. O email recebido nos últimos dias, com um prazo de apenas 48 horas para atualizar a conta, deixa não só pouca margem para quem ainda pondera essa decisão, como espelha bem a ideia de que ficar fiel à Alemanha já tem um custo em Portugal.