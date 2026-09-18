Três hospitais da Quirónsalud, entre os melhores centros especializados do mundo, segundo a revista «Newsweek»

A Quirónsalud volta a situar-se entre as grandes referências internacionais na área da saúde, após a inclusão de três dos seus hospitais no ranking «World’s Best Specialized Hospitals 2027», elaborado pela revista «Newsweek» em colaboração com a Statista. Este ranking reconhece os hospitais de referência mundial em 13 especialidades médicas, identificando os centros que se destacam pela sua excelência clínica em áreas específicas.

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Entre os hospitais do Grupo reconhecidos encontram-se o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz, incluído nas especialidades de Oncologia, Pneumologia e Cirurgia Ortopédica e Traumatologia; o Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, reconhecido em Cirurgia Ortopédica e Traumatologia; e o Hospital Universitário Dexeus, também distinguido em Cirurgia Ortopédica e Traumatologia.

A classificação é elaborada com base numa metodologia assente em três pilares. O primeiro é a reputação profissional, construída através de um inquérito internacional a médicos, profissionais de saúde e gestores hospitalares de todo o mundo. O segundo tem em conta as acreditações e certificações hospitalares e específicas de cada especialidade. E o terceiro avalia a implementação dos PROMs (Patient Reported Outcome Measures), indicadores que permitem medir os resultados em saúde e a qualidade de vida percebida pelos próprios doentes.

Este reconhecimento reforça o compromisso da Quirónsalud com a excelência na prestação de cuidados, a inovação e a melhoria contínua dos resultados na área da saúde, colocando, mais uma vez, os seus hospitais entre os centros mais destacados a nível internacional.

OUTROS RECONHECIMENTOS

Fundada em 1933, a «Newsweek» elabora anualmente vários relatórios para identificar as instituições de saúde mais destacadas a nível global. Entre eles, a Quirónsalud continua presente no ranking «World’s Best Hospitals», publicado em março, no qual catorze hospitais do Grupo foram reconhecidos.

Além disso, três hospitais da Quirónsalud foram reconhecidos entre os 250 hospitais mais sustentáveis do mundo na primeira edição do ranking «World’s Greenest Hospitals 2026», publicado neste mês de setembro.

Da mesma forma, o ranking «World’s Best Smart Hospitals 2026» distinguiu, pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz entre os 300 hospitais mais «inteligentes» do mundo, em reconhecimento da sua aposta na inovação tecnológica e na implementação de soluções digitais avançadas.