Defesa

Trump celebra “avanços importantes” para a instalação de base militar na Polónia

  • Lusa
  • 10:27

Em junho passado Varsóvia tinha proposto formalmente aos Estados Unidos o estabelecimento de uma nova base militar de caráter permanente na Polónia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou hoje os “avanços importantes” no estabelecimento de uma base militar dos EUA em território polaco.

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“Graças à liderança audaz do meu amigo Karol Nawrocki, presidente da Polónia, estão a ser feitos avanços importantes para o estabelecimento de uma base do Exército dos Estados Unidos na Polónia”, afirmou Donald Trump nas suas redes sociais sobre o que classificou como “grandes notícias”.

O inquilino da Casa Branca indicou na mesma mensagem que, caso se concretize, anunciará “muito em breve” a localização da base, o que será “um passo histórico” para os dois países.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunciou em junho passado que Varsóvia tinha proposto formalmente aos Estados Unidos o estabelecimento de uma nova base militar de caráter permanente na Polónia.

Isto, depois de o próprio presidente dos Estados Unidos ter informado sobre o destacamento de 5.000 soldados adicionais para o país europeu aludindo à sua boa relação com Nawrocki.

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Trump celebra “avanços importantes” para a instalação de base militar na Polónia

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