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Trump proíbe acesso da CNN, Politico e MS NOW à Casa Branca

Presidente dos Estados Unidos ameaçou ainda através de uma publicação na Truth Social que “outros meios de comunicação” poderão enfrentar as mesmas consequências.

O presidente dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira que a CNN, o Politico e a MS NOW estão proibidas de aceder à Casa Branca, com efeito imediato, acusando os três meios de comunicação de difundirem “notícias falsas”.

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“Os meios de comunicação não devem poder escrever ou noticiar constantemente ficção e mentiras quando cobrem o Presidente dos Estados Unidos, a administração Trump ou os Estados Unidos da América”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social. O republicano deixou ainda a ameaça de que “outros meios de comunicação” poderão seguir-se.

Na mesma publicação, Trump voltou a acusar o Politico de ter recebido ilegalmente oito milhões de dólares do Governo norte-americano durante a administração de Joe Biden. A Casa Branca não divulgou, para já, pormenores sobre a aplicação desta proibição.

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