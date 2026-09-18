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Em atualização Warren Buffett deixa a presidência da Berkshire Hathaway após seis décadas

Aos 96 anos, o Buffett deixa o comando do conselho de administração da conglomerada que fundou, entregando o cargo ao filho Howard e permanecendo ligado à empresa como administrador emérito.

Warren Buffett anunciou esta sexta-feira que deixa a presidência do conselho de administração da Berkshire Hathaway, cargo que ocupava desde 1970. O Oráculo de Omaha de 96 anos passa a presidente emérito, mantendo-se como administrador da empresa, e é sucedido no cargo pelo filho Howard G. Buffett, administrador da Berkshire desde 1993.

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A decisão foi comunicada num comunicado publicado no site da conglomerada e acompanhada por uma carta de Buffett dirigida aos acionistas.

Na carta, Buffett recorda a relação construída com os investidores da empresa ao longo de décadas: “Desde o início, Charlie [Munger] e eu procurámos acionistas que pensassem em décadas, e não em trimestres, e tivemos a sorte de encontrar muitos de vocês.”

O investidor refere também ter celebrado recentemente o 96.º aniversário junto de familiares e amigos, “incluindo um dos meus bisnetos, que tinha acabado de fazer um ano. Ele move-se um pouco mais depressa do que eu, hoje em dia.”

(Notícia em atualização)

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