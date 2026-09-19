Câmara do Porto assinala arranque “prometedor” da VCI sem camiões e desvaloriza queixas das transportadoras

Apesar de ainda ser cedo para um balanço completo sobre a proibição de circulação de pesados na Via de Cintura Interna (VCI), em vigor desde terça-feira, o vereador da Mobilidade da Câmara do Porto fala de um arranque “prometedor” da medida que visa “melhorar o trânsito e o tráfego dentro da cidade”, desvalorizando as críticas das transportadoras que, atira, “dentro de dias não serão tema”. Hugo Beirão admite que a medida tem “prós e contras”, mas aponta que o desvio de tráfego para vias alternativas menos congestionadas até permite a essas empresas “mais previsibilidade no tempo de trajeto”.

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Com a proibição de circular nos mais de 20 quilómetros da VCI, que liga Porto e Vila Nova de Gaia, entre as 7h e as 21h nos dias úteis, ainda nos primeiros dias e sem tempo suficiente para tirar conclusões, Hugo Beirão aponta, para já, sinais positivos. “O que temos, neste momento, são contagens e medições destes dias que são muito positivos. O que posso dizer é que é prometedor, mas não passa disso.”

Para o autarca do Executivo de Pedro Duarte, a restrição que abrange os troços das autoestradas A1/IC1, A20/IC23, A28/IC1 e A44/IC23 deve, contudo, ser encarada como “um processo de segurança rodoviária” e avaliada pelos efeitos no trânsito, na velocidade média e na sinistralidade. “Não meço a vantagem da medida pelas infrações. Meço a vantagem da medida pelo trânsito, pela velocidade média de tráfego e pelos não acidentes na VCI”, detalha.

Nos primeiros três dias do novo regime, a PSP registou 27 infrações de pesados que não tinham autorização para circular na VCI durante o período de interdição, segundo revelou o Comando Metropolitano ao ECO/Local Online. Esta exceção destina-se aos camiões que tenham como origem ou destino os municípios do Porto ou de Gaia, para efeitos de carga ou descarga de mercadorias. Para tal, as empresas transportadoras têm de requerer uma habilitação prévia de circulação, na “plataforma de registo de matrículas, digital” e disponibilizada pelas duas autarquias, a que a PSP tem depois acesso.

O vereador Hugo Beirão espera que o número de infrações “em breve seja zero, porque aí significa que todos os operadores já estão imbuídos do objetivo da medida e sabem quais são as regras que o decreto-lei impôs”.

O autarca está, por isso, convicto de que as críticas das operadoras de transporte e logística deixarão de ser tema “dentro de dias”, à medida que se adaptem à restrição que, admite, tem “prós e contras”. “Pelas críticas que ouço dos operadores, acho que faz parte do processo, do tempo e da habituação de todo o procedimento. Acho que dentro de dias não será tema”, salienta.

Desde terça-feira os camiões — com peso bruto superior a 3500 kg e três ou mais eixos, com altura igual ou superior a 1,1 metros na vertical do primeiro eixo — são obrigados a desviar o trajeto para a Circular Regional Externa do Porto (CREP), oficialmente denominada de A41. Esta alteração tem gerado contestação no setor dos transportes e logística que aponta desvios, nalguns casos, de mais 60 quilómetros por operação, com custos acrescidos no combustível.

Hugo Beirão reconhece, porém, que o desvio de tráfego para vias alternativas, como a CREP, obriga a percorrer mais quilómetros, mas sustenta que até possibilita às empresas de transporte e logística ter “mais segurança no tempo, ou mais previsibilidade no tempo de trajeto”.

Não meço a vantagem da medida pelas infrações. Meço a vantagem da medida pelo trânsito, pela velocidade média de tráfego e pelos não acidentes na VCI. Hugo Beirão Vereador da Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal do Porto

E lembra que as operadoras beneficiam da “contrapartida” de isenção de portagens naquela via, aprovada pela Assembleia da República. “Agora, o que é importante salientarmos é que há a alternativa”, assinala em declarações ao ECO/Local Online.

O autarca do Executivo de Pedro Duarte rejeita, contudo, a ideia de que a medida altere o abastecimento ao Porto e a Vila Nova de Gaia. “Todos os abastecimentos, todos os transportes de cargas e descargas, nos concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia, são exatamente os mesmos. Portanto, não há nenhuma alteração.”

A mudança, explica, afeta sobretudo os veículos que fazem trajetos entre Norte e Sul, e vice-versa, dentro dos dois concelhos. “Efetivamente, os transportes que balanceiam o Norte e Sul, e Sul e Norte destes dois concelhos, alguns vão ter um bocadinho mais de quilómetros para percorrer.” E dá como exemplo uma viagem entre Viana do Castelo e Lisboa, em que “fazer mais 20 quilómetros não parece que seja significativo”.

Transportadoras tentam minimizar impacto económico

Mas ao fim de quatro dias de proibição de pesados na VCI, as transportadoras fazem contas ao aumento dos custos e estão a adaptar as operações para minimizar o impacto económico dos desvios pela CREP/A41. Como é o caso da operadora de logística Luís Simões que contabiliza desvios até 57 quilómetros adicionais nalgumas operações.

“Este aumento da distância percorrida tem, naturalmente, impacto nos custos associados à operação, nomeadamente ao nível do combustível e da utilização dos recursos”, assinala Tiago Garcia, country manager da Luís Simões, em declarações ao ECO/Local Online.

“Enquanto operador de transporte e logística, estamos a acompanhar a implementação da medida e a trabalhar na adaptação das nossas operações, procurando minimizar o seu impacto e continuar a garantir o serviço aos nossos clientes”, adianta Tiago Garcia.

A empresa mantém-se, assim, “atenta às alterações, fazendo o que é possível para estar informada e a preparar os processos e equipas para responder com o cumprimento legal da medida”, completa.

As operadoras receiam, por isso, que a fatura chegue às empresas e ao consumidor final. Luís Torres, CEO da Torrestir, não tem dúvidas de que “haverá um aumento dos custos” já que “cada quilómetro adicional representa combustível, tempo de motorista e desgaste da viatura”, alertando que esse acréscimo poderá refletir-se nos preços dos transportes e, ao longo da cadeia de abastecimento, nos preços pagos pelo consumidor.

O CEO da Torrestir considera que a medida “penaliza fortemente o transporte de mercadorias, sem que esteja demonstrado que irá resolver o problema estrutural de congestionamento da VCI”. Os pesados, sublinha, não vão deixar de circular. “São simplesmente obrigados a circular por outras vias e a percorrer mais quilómetros através da CREP/A41.”

Penaliza fortemente o transporte de mercadorias, sem que esteja demonstrado que irá resolver o problema estrutural de congestionamento da VCI. Luís Torres CEO do Grupo Torrestir

Apesar de reconhecer a necessidade de encontrar soluções para o congestionamento, Luís Torres, CEO do Grupo Torrestir, assume uma posição “claramente crítica” em relação à proibição de circulação de pesados na VCI, numa altura em que “o setor já está confrontado com um forte aumento do preço dos combustíveis”.

“Quando se decide impor uma medida com este impacto económico e operacional sobre um tipo de tráfego que, de acordo com os dados que temos como referência, representa apenas cerca de 15% da circulação total na VCI, está praticamente tudo dito sobre a desproporcionalidade da solução encontrada”, aponta o CEO da Torrestir.

À semelhança da empresa de transportes Luís Simões, também a Torrestir está a quantificar o impacto concreto nas operações. E deixa um aviso: “Não podemos esquecer que os veículos pesados não circulam na VCI por opção ou por lazer. Circulam porque transportam os produtos de que as cidades e as empresas necessitam diariamente”.

É por isso preciso ter em conta, destaca, que “supermercados, comércio, indústria, restauração, hospitais e muitas outras atividades dependem desta cadeia logística. Condicionar o transporte tem consequências económicas que vão muito além das empresas transportadoras“.

Apesar da contestação, a Torrestir garante que irá cumprir as novas regras e adaptar a operação. “Sempre que o regime o permita e seja necessário para garantir as operações de distribuição e abastecimento no Porto e em Vila Nova de Gaia, a Torrestir irá avaliar o recurso às autorizações excecionais previstas.”

A operadora Luís Simões, por seu turno, aponta dificuldades na adaptação ao novo regime, sobretudo no que diz respeito aos pedidos de autorização especial. “Nem todas as empresas de transporte estão preparadas tecnicamente para gerir este processo; até porque não foi testado entre as diferentes entidades até ao dia 14 de setembro”, véspera da entrada em vigor da proibição de circulação na VCI, alerta Tiago Garcia.

Nem todas as empresas de transporte estão preparadas tecnicamente para gerir este processo; até porque não foi testado entre as diferentes entidades até ao dia 14 de setembro. Tiago Garcia Country manager do Grupo Luís Simões

Esta foi, aliás, uma das críticas de André Almeida, porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), em declarações ao ECO/Local Online um dia antes de a restrição entrar em vigor. “A nossa posição é de uma enorme apreensão em relação a esta proibição de circulação, e temos poucas dúvidas de que teremos o caos burocrático com esta plataforma”, contestou na ocasião.

No caso da empresa Luís Simões, elucida Tiago Garcia, “as instalações LS Gaia I e LS Gaia II encontram-se fora da zona delimitada de proibição”. Mas, ainda assim, sublinha, “as operações de carga ou descarga nestas instalações estão abrangidas pelas situações em que poderá ser solicitada autorização de acesso à VCI“. A empresa está, por isso, “a analisar os procedimentos necessários para gerir estes pedidos”.