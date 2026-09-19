Chega vai chamar ministro das Finanças à AR para explicar compra da REN

O Chega vai requerer a presença do ministro das Finanças na Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre a “operação mal explicada” da aquisição de ações da REN, anunciou o presidente do partido, André Ventura.

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“O Chega questionou já o Governo sobre esta operação da REN (..) mas vamos de urgência chamar ao Parlamento o senhor ministro das Finanças para que possa explicar, de viva voz, quem foram estes comissionistas, que dinheiro se pagou a estas pessoas e se alguém do Governo, direta ou indiretamente lucrou com o negócio da REN”, disse Ventura numa declaração da sede do partido na Madeira.

Recordou que já tinha dado “nota pública” que o partido tinha questionado o Governo sobre “a aquisição de participações de 13% da REN por parte do Estado Português”.

“Uma operação mal explicada que envolveu muitos milhões de euros e parecia estar nebulosa e mal explicada”, acrescentou.

André Ventura referiu-se notícias hoje divulgadas hoje sobre esta operação, apontando que dão conta de que o ministro das Finanças “ignorou dar explicações sobre se tinham existido comissões, depois se tinham sido pagos alguns custos pela organização e desenho da operação, depois se alguém tinha lucrado com a operação”.

“A nossa República está podre e nós temos de fazer o possível para a salvar e limpar”, sustentou.

O presidente do Chega considerou “estranho que um negócio em que o Estado adquiriu 13% de uma elétrica aos chineses tenha sido aplaudido” pelos chineses como um boa forma de fazer negócios”, enquanto a eletricidade não para de aumentar.

“Por esta estranheza e porque as pessoas exigem esclarecimentos pedidos esta chamada de urgência no Parlamento” para que o processo possa ser desencadeado e o ministro das Finanças “preste os esclarecimentos necessários sobre a aquisição da REN e do dinheiro que pago em comissões e outro tipo de operações”.

André Ventura deslocou-se à Madeira para participar na `rentrée´ política do Chega que decorre esta noite numa praia do concelho de Câmara de Lobos.