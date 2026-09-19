Da bicicleta ao transporte público, mobilidade sustentável “acelera” de Bragança a Lisboa

Expandir e ligar “com segurança” as redes pedonal e ciclável, reforçar a intermodalidade, melhorar a oferta de transportes públicos e retirar espaço ao automóvel. É este o caminho que Lisboa quer seguir na mobilidade, nos próximos anos, para reduzir o ruído, o congestionamento e as emissões, além de melhorar a qualidade de vida e dinamizar o comércio local. Com o mesmo objetivo, a mais de 500 quilómetros de distância, Bragança vai avançar com 21,1 quilómetros de nova rede ciclável, a reativação da Linha Azul e novos meios mecânicos para vencer os desníveis urbanos.

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Estas são algumas das prioridades definidas por Lisboa e Bragança para os próximos anos, e que acompanham uma tendência de mudança de paradigma e de comportamentos de Norte a Sul do país. E que ganha visibilidade durante a Semana Europeia da Mobilidade, que decorre até 22 de setembro, com várias iniciativas das câmaras municipais no terreno.

Desenvolvida pela Comissão Europeia e coordenada em Portugal pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a edição deste ano tem como tema “Mobilidade para todos – justiça entre gerações” e conta, até ao momento, com mais de 1.500 localidades de 41 países, incluindo mais de 100 municípios portugueses.

Tal como Lisboa e Bragança, muitas outras autarquias apostam em alternativas ao automóvel e em redes de transporte mais limpos e sustentáveis, com um pacote de investimentos em redes cicláveis e pedonais, e transportes públicos. Como foi o caso das câmaras do Porto e de Matosinhos que, esta sexta-feira, anunciaram a construção de uma nova ciclovia com 9,1 quilómetros e que vai ligar as duas cidades, num investimento de 2,4 milhões de euros.

“Esta proximidade a tantos destinos do quotidiano” pretende “reforçar a mobilidade sustentável na Área Metropolitana do Porto [AMP]” assim como a adesão da população ao uso diário da bicicleta”, explicou o município portuense.

A ciclovia vai passar junto de escolas e faculdades, do Hospital de São João, estações de Metro, interfaces de transporte público, equipamentos desportivos e culturais, zonas comerciais e áreas de emprego.

Já em Lisboa, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, apresentou, há dias, o programa “Viva a rua, Lisboa!” que “promove projetos de urbanismo destinados a aumentar as áreas pedonais, melhorar a qualidade do espaço público e incentivar modos de mobilidade mais sustentáveis”.

“Lisboa é uma das cidades que vai ser neutral em carbono até 2030. É um dos nossos compromissos e, para isso, é preciso ter mais áreas pedonais, precisamos das pessoas a viver mais a rua”, assinalou Carlos Moedas, durante uma visita ao Chiado, onde este projeto começou a ser implementado. Por aqui as mudanças já são visíveis: há mais área pedonal, estacionamento reorganizado e novos espaços de permanência, de modo a “tornar as deslocações de quem vive, trabalha ou visita esta zona da cidade mais seguras, acessíveis e confortáveis”.

Lisboa é uma das cidades que vai ser neutral em carbono até 2030. É um dos nossos compromissos e, para isso, é preciso ter mais áreas pedonais, precisamos das pessoas a viver mais a rua. Carlos Moedas Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Segundo o município, o “Viva a rua, Lisboa!” será implementado de forma faseada e inclui, nesta primeira etapa, três zonas piloto: Chiado, Rua da Escola Politécnica e Rua de Belém. A intervenção abrange sete ruas: Rua Garrett, Rua Nova do Almada, Rua do Carmo, Calçada do Sacramento, Rua Ivens, Rua Anchieta e Rua Serpa Pinto.

A autarquia parte do princípio de que “cidades com mobilidade sustentável e zonas pedonais atrativas potenciam o comércio local e reduzem os custos associados ao congestionamento, à poluição e à saúde pública, o que gera maior eficiência económica a longo prazo”.

Mas Lisboa quer chegar ainda mais longe e prepara-se para reforçar a intermodalidade, “a expansão e ligação, com maior segurança, das infraestruturas destinadas aos modos suaves”, e a otimização da rede de transportes coletivos. A sensibilização da população para escolhas de mobilidade mais sustentáveis deverá também continuar.

Mas o caminho não começou agora. Lisboa participa na Semana Europeia da Mobilidade desde a sua primeira edição, em 2002. Ao longo destes anos, a autarquia tem aproveitado a iniciativa não apenas para sensibilizar os cidadãos para alternativas ao automóvel, mas também para “monitorizar algumas medidas estruturais, para posterior adoção permanente pela cidade”. Como é o caso, exemplifica, do “reforço e gratuitidade do transporte público para jovens e idosos, e a expansão das redes ciclável e pedonal”.

A Semana Europeia da Mobilidade funciona, neste contexto, como uma espécie de laboratório no âmbito de uma estratégia mais ampla de sustentabilidade e de neutralidade carbónica, e de sensibilização da população “para a urgência da transição energética”, elucida o município lisboeta ao ECO/Local Online.

A participação da cidade na iniciativa europeia tem sido positiva: em 2028 foi distinguida pela Comissão Europeia com o prémio “European Mobility Week”, como “reconhecimento das medidas e iniciativas implementadas na cidade”, enfatiza a autarquia.

A mais de 500 quilómetros de Lisboa, também Bragança prepara uma mudança para “reduzir a dependência do automóvel, fomentar uma mobilidade mais eficiente e um espaço público mais confortável de modo a tornar a cidade mais acessível e atrativa”, como explica a presidente da Câmara de Bragança, Isabel Ferreira, ao ECO/Local Online.

O município acaba de apresentar o estudo de base do novo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), com 40 ações para a próxima década, que “vai orientar os próximos investimentos e ajudar a autarquia a captar financiamento comunitário para os concretizar”, prossegue a autarca que, nas últimas autárquicas de outubro de 2025, destronou o PSD da liderança do município.

Entre as várias medidas a implementar, o plano prevê a construção de 21,1 quilómetros de nova rede ciclável, a reativação da Linha Azul e novos meios mecânicos para vencer os desníveis urbanos, detalha a presidente de câmara.

A autarca Isabel Ferreira tem consciência de que a mudança de hábitos com vista a uma mobilidade sustentável será gradual e que “os resultados se constroem ao longo do tempo”.

A prioridade é a utilização segura e responsável, não a proibição [da circulação de trotinetes]. Isabel Ferreira Presidente da Câmara Municipal de Bragança

Mas vê na Semana da Mobilidade “uma boa oportunidade para envolver a população e dar visibilidade ao trabalho que está a ser desenvolvido durante todo o ano”. O programa deste ano inclui uma panóplia de ações destinadas a diferentes públicos com a tónica colocada na mobilidade pedonal e ciclável, na segurança rodoviária e nos transportes públicos.

A autarquia não prevê, para já, proibir trotinetas partilhadas na cidade, à semelhança do que aconteceu em Braga. “A prioridade é a utilização segura e responsável, não a proibição [da circulação de trotinetes].” Mas se for preciso, assegura, serão estabelecidas regras adicionais.