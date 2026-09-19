ECO Quiz. Os portugueses já gastaram 1,16 mil milhões a mais para abastecer o carro por causa da guerra no Irão?

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Desde que a guerra no Irão empurrou o petróleo para lá dos 100 dólares o barril, os automobilistas nacionais deixaram nas bombas centenas de milhões de euros a mais do que teriam pago se o gasóleo e a gasolina tivessem ficado nos preços da semana anterior ao conflito.

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Segundo cálculos do ECO, a conta resulta do cruzamento dos preços médios semanais e do consumo mensal divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) entre março e 14 de setembro, tendo como ponto de partida 28 de fevereiro, quando os EUA e Israel atacaram o Irão e abriram uma frente que fez disparar os mercados petrolíferos.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.