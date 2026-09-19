FIF e MadFintech juntam insurtechs e investidores já na terça feira

É já na próxima terça-feira, dia 22 de Setembro, que se realiza o V Fórum Insurtech Ibero-Americano. Será no Unicorn Factory Lisboa e é organizado pela FIF Portugal e pela MadFinTech, e conta com ECOseguros como media partner.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O evento começa às 9h30 e num primeiro painel terá a anteceder uma intervenção introdutória de Eduardo Farinha Pereira, Conselheiro Técnico do Conselho de Administração da ASF, intitulada “Catástrofes naturais e incêndios florestais: inovação precisa-se!”. Com moderação de Miriam Nicolau da Costa, da FIF Portugal, o debate vai juntar – José Coutinho, Chief Underwriting Officer da Zurich, Clelio Dinis Leite, fundador e CEO da LEITEK / Safe Forest, Ricardo Cabral, Co-fundador e CEO da Spotlite Data, Miguel Almeida, da ADAI da Universidade de Coimbra e Bárbara Leão de Carvalho, Directora do Impact Innovation Fund da 3xP Global.

Um segundo painel tratará “Sustentabilidade dos ecossistemas da saúde e o papel da inovação”, será moderado por Paulo Bracons, da FIF Portugal, e introduzido o tema por Anthony Bruce, Global Health Industry Leader & Partner da PwC UK. Contará como participantes com José Pedro Inacio Inácio, CEO da AdvanceCare, José Miguel Mendes, Director Comercial da knokcare e Jon Vital Corres, CEO da @Trak (Espanha).

Um último painel dedicado a “Identidade, fraude e confiança”, será moderado por Ricardo Costa e Silva, da FIF Portugal, e tem confirmada a presença Paulo Raposo, Country Manager da Mastercard Portugal, Nuno Moura Pires, SVP of Sales da Feedzai e Pedro Soares, National Security Officer da Microsoft Portugal.

Ao longo do dia, 26 insurtechs de vários países fazem pitch perante os associados da FIF e um conjunto de fundos de capital de risco à procura de investimento.

As Inscrições gratuitas ainda estão abertas o podem ser concretizadas aqui.