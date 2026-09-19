Líder da Paul Weiss investe em luxo no Algarve

Neel Sachdev, vice-presidente global da sociedade de advogados Paul Weiss e responsável pelo escritório de Londres, está a investir num empreendimento de 11 moradias de luxo em Santa Bárbara de Nexe, no Algarve, segundo o Financial Times (acesso pago, em inglês). O advogado britânico acredita que a região pode tornar-se na “Califórnia da Europa”.

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O terreno, anteriormente ocupado por um pomar de laranjeiras, custou 1,5 milhões de euros. Uma das casas está concluída e as restantes dez encontram-se em diferentes fases de construção, com conclusão prevista até 2028. Cada moradia terá piscina e foi avaliada este ano em mais de três milhões de euros.

O projeto resulta de uma parceria com um investidor imobiliário que conheceu Sachdev quando ambos viviam no bairro londrino de Hackney. Os promotores contrataram construtores, arquitetos e designers de interiores portugueses, ficando o sócio de Sachdev responsável pela gestão diária do empreendimento.

Especialista em capital de risco, Sachdev transferiu-se em 2023 da Kirkland & Ellis para a Paul Weiss. Desde então, aumentou o escritório britânico da sociedade de cerca de 15 para 275 advogados, num período marcado pela expansão das firmas norte-americanas em Londres.

Sachdev considera que a abertura de Portugal ao investimento estrangeiro e o aumento da procura internacional sustentam a aposta. A oferta de moradias isoladas no Algarve continua abaixo da procura, sobretudo em zonas periféricas com potencial de valorização, afirmou ao FT um responsável da consultora Knight Frank.