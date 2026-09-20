Inteligência Artificial

Amalia tem o valor de criar agenda de empreendedorismo

  • Lusa
  • 10:40

O Amalia tem o valor de criar uma "agenda de empreendedorismo em Portugal" ao universalizar um conjunto de ferramentas e ao disponibilizá-las ao público e às empresas.

O presidente executivo da Opensoft, Rui Cruz, considera que o Amalia tem o valor de criar uma “agenda de empreendedorismo em Portugal” ao universalizar um conjunto de ferramentas e ao disponibilizá-las ao público e às empresas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O Amalia serve como um conjunto de ferramentas e eu penso que ao ser disponibilizado em empresas e ao público, sustenta uma forma de, por um lado, universalizar ou (…) traduzir um conjunto de ferramentas, e dar o acesso destas ferramentas ao público e às empresas“, afirmou o CEO.

De acordo com Rui Cruz, “com a produção de novos serviços” o Amalia cria uma “agenda de empreendedorismo em Portugal”, tendo esse “valor essencialmente”. Todavia, a Inteligência Artificial (IA) é suportada por dados, e é “suportada por ferramentas que precisam sempre de evolução e de acompanhamento e monitorização para produzirem os seus efeitos”.

Ao nível da IA interna, o responsável da Opensoft afirma que a tecnologia “não é novidade para a empresa“, admitindo utilizar formas de automações desde 2009.

A inteligência artificial (IA) para nós já não é novidade (…) desde 2009 temos incluído os processos de aprendizagem para a assimilação, por exemplo, de escrituras e a produção de escrituras de forma automatizada“, disse o CEO.

De outra forma a empresa admite estar também a integrar IA no seu departamento de investigação e desenvolvimento para a criação de ferramentas e disponibilização de novos serviços.

“A outro nível, também estamos a incluir com o nosso departamento de investigação e desenvolvimento que suporta estes processos de investigação e de criação de ferramentas” e a investir “na disponibilização de novos serviços e de novas funções para os nossos clientes”, afirmou Rui Cruz. Um exemplo disso é “termos assistentes ‘online’ que já suportam o atendimento ‘online’ 100% e que permitem que pessoas possam dispor e ter acesso a informação de qualidade“, acrescentou.

Para além disso o CEO asseverou que a empresa desenvolve ferramentas de análise preditiva e que inclui nos processo assim como exporta para os clientes.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Amalia tem o valor de criar agenda de empreendedorismo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Tribunal anula indemnização de 120 mil euros à DS Seguros

ECO Seguros,

Uma antiga agência de Viana do Castelo conseguiu a anulação de uma sentença que a condenava a pagar indemnização à DS Seguros por ter abandonado a Rede. Os juízes alegam "abuso de direito".