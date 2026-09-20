Amalia tem o valor de criar agenda de empreendedorismo

O presidente executivo da Opensoft, Rui Cruz, considera que o Amalia tem o valor de criar uma “agenda de empreendedorismo em Portugal” ao universalizar um conjunto de ferramentas e ao disponibilizá-las ao público e às empresas.

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“O Amalia serve como um conjunto de ferramentas e eu penso que ao ser disponibilizado em empresas e ao público, sustenta uma forma de, por um lado, universalizar ou (…) traduzir um conjunto de ferramentas, e dar o acesso destas ferramentas ao público e às empresas“, afirmou o CEO.

De acordo com Rui Cruz, “com a produção de novos serviços” o Amalia cria uma “agenda de empreendedorismo em Portugal”, tendo esse “valor essencialmente”. Todavia, a Inteligência Artificial (IA) é suportada por dados, e é “suportada por ferramentas que precisam sempre de evolução e de acompanhamento e monitorização para produzirem os seus efeitos”.

Ao nível da IA interna, o responsável da Opensoft afirma que a tecnologia “não é novidade para a empresa“, admitindo utilizar formas de automações desde 2009.

“A inteligência artificial (IA) para nós já não é novidade (…) desde 2009 temos incluído os processos de aprendizagem para a assimilação, por exemplo, de escrituras e a produção de escrituras de forma automatizada“, disse o CEO.

De outra forma a empresa admite estar também a integrar IA no seu departamento de investigação e desenvolvimento para a criação de ferramentas e disponibilização de novos serviços.

“A outro nível, também estamos a incluir com o nosso departamento de investigação e desenvolvimento que suporta estes processos de investigação e de criação de ferramentas” e a investir “na disponibilização de novos serviços e de novas funções para os nossos clientes”, afirmou Rui Cruz. Um exemplo disso é “termos assistentes ‘online’ que já suportam o atendimento ‘online’ 100% e que permitem que pessoas possam dispor e ter acesso a informação de qualidade“, acrescentou.

Para além disso o CEO asseverou que a empresa desenvolve ferramentas de análise preditiva e que inclui nos processo assim como exporta para os clientes.