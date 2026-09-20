Costa, Lula, Ruto e Carney querem reformar a ONU

António Costa, Lula da Silva, William Ruto e Mark Carney anunciaram uma iniciativa para reformar a ONU e outras instituições multilaterais, num artigo de opinião conjunto publicado no Financial Times (acesso pago, em inglês). O presidente do Conselho Europeu, os presidentes brasileiro e queniano e o primeiro-ministro canadiano defendem instituições mais representativas e eficazes.

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Designada “Partners for Multilateralism” (P4M), a iniciativa pretende formar coligações entre países de diferentes regiões e tradições políticas para concretizar essas reformas. Os promotores propõem uma estrutura flexível e aberta, capaz de reunir governos que divergem em várias matérias, mas partilham os princípios da Carta das Nações Unidas.

Entre as prioridades estão a melhoria da governação económica mundial, uma maior articulação entre organizações regionais e respostas comuns à inteligência artificial, às alterações climáticas e à segurança sanitária. Os quatro responsáveis sustentam que estes desafios, tal como os choques financeiros e as perturbações das cadeias de abastecimento, ultrapassam a capacidade de resposta isolada de qualquer país.

Para justificar a iniciativa, os autores contrapõem a crescente integração económica ao agravamento das tensões geopolíticas. Segundo os números apresentados no artigo, o comércio mundial atingiu 35 biliões de dólares em 2025 e a despesa militar chegou a 2,9 biliões. No mesmo ano, registaram-se 65 conflitos armados envolvendo Estados, distribuídos por 35 países, o maior número de conflitos desde 1946.

Os signatários apresentam como inegociáveis a igualdade soberana dos Estados, a integridade territorial, a resolução pacífica de disputas e a proibição da ameaça ou do uso da força, a par dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. O apelo à adesão de outros líderes surge na semana em que os dirigentes mundiais se reúnem em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU.