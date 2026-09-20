ECO da Semana: Cimeira Trump-Xi, contas públicas e Montenegro em Wall Street

A semana em 30 segundos

Donald Trump e Xi Jinping reúnem pela segunda vez este ano, agora em Washington. Os analistas não esperam grandes avanços nas negociações, mas com as guerras no comércio e no Médio Oriente como panos de fundo, mas sublinham que estarão atentos a qualquer nuance .

. Depois das decisões dos principais bancos centrais globais, são os inquéritos de sentimento a medirem o pulso a como a economia global está a reagir à volatilidade . Em destaque estarão os PMI globais que medem a atividade empresarial e os inquéritos à confianças dos consumidores, incluindo na Zona Euro.

O aumento de custo de vida veio dar novo enfoque nas contas públicas e na capacidade de escolher e financiar medidas de apoio. A segunda notificação do Procedimento dos Défices Excessivos, a divulgar pelo INE na quarta-feira, irá revelar o saldo orçamental de 2025, mas também a atualização da previsão do Ministério das Finanças para este.

Segunda-feira, 21 de setembro

Termina prazo para ofertas não vinculativas pela Azores Airlines

Porque é importante e o que esperar:

O perfil das entidades que manifestaram interesse na operação é variado, incluindo companhias aéreas, investidores financeiros e empresas ligadas ao setor, nacionais e estrangeiras, segundo apurou o ECO. A SATA Holding recebeu oito manifestações na privatização da companhia que faz as ligações internacionais e entre as ilhas e o continente, sendo que apenas seis cumpriam os requisitos do caderno de encargos e foram convidadas a apresentar propostas não-vinculativas.

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As ‘candidaturas’ à aquisição de, pelo menos, 75% da Azores Airlines já terão de conter uma proposta financeira com o preço em euros oferecido para a aquisição das ações. A venda da companhia foi um compromisso assumido no plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia em junho de 2022, no âmbito dos auxílios de Estado concedidos ao grupo. A SATA recebeu um total de 453,25 milhões de euros.

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Terça-feira, 22 de setembro

Montenegro toca sino de fecho da bolsa de Nova Iorque

Porque é importante e o que esperar:

O primeiro-ministro vai aproveitar a deslocação aos Estados Unidos, durante a qual participa na 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, para “vincar a crescente importância dos laços económicos e comerciais” com este país. Um dos momentos altos é a participação na cerimónia do toque do sino da Bolsa de Nova Iorque, no encerramento da sessão de terça-feira.

O objetivo foi transmitido à Lusa pelo gabinete de Luís Montenegro, que salienta que, em 2025, os EUA foram o quarto maior cliente de Portugal em termos de comércio de mercadorias, com uma quota de mercado de 5,8% das exportações nacionais, que se cifraram em 4,6 mil milhões de euros, e o décimo fornecedor (representando um peso de 2,1% nas importações, com um valor de 2,4 mil milhões de euros).

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Montenegro toca sino de fecho da bolsa de Nova Iorque na terça-feira

Confiança dos consumidores revela sentimento (15h00)

Porque é importante e o que esperar:

“A leitura preliminar da confiança do consumidor na Zona Euro para setembro oferecerá uma indicação oportuna do sentimento das famílias“, afirmou Liam Walsh, economista na gestora de ativos Allianz Global Investors (GI), recordando que o índice ficou em -15,5 em agosto.

Esse valor representou uma subida em comparação com -15,9 em julho, um aumento que marcou a quarta melhoria mensal consecutiva, elevando a confiança ao nível mais alto desde fevereiro. O sentimento em toda a União Europeia mais ampla fortaleceu-se marginalmente, com o índice subindo para -15, em comparação com -15,1 em julho.

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Confiança dos consumidores recua enquanto clima económico melhora em agosto

Euro zone consumer confidence rises to -15.5 in August (acesso pago, em inglês)

Quarta-feira, 23 de setembro:

‘Flash’ PMI medem pulso da atividade global em setembro

Porque é importante e o que esperar:

“Os principais indicadores económicos da próxima semana serão as leituras preliminares (flash) dos PMI globais de setembro, oferecendo uma avaliação atualizada da atividade nos EUA e na Europa“, referiram os analistas do Deutsche Bank, projetando para os EUA um resultado praticamente estável para o indicador do setor manufatureiro (54,0, ante 53,9 em agosto) e uma leve queda no indicador de serviços (56,1, ante 56,5). Os dados de setembro serão analisados pelos investidores nos mercados de dívida soberana, penalizados por um selloff global nas últimas semanas.

Os Purchasing Managers’ Indices, ou Índices dos Gestores de Compras, são publicados mensalmente em relação a mais de 40 economias a nível global. Os dados são obtidos através de sondagens a executivos séniores de empresas do setor privado, com questões sobre o PIB, inflação, exportações, utilização de capacidade, emprego e inventários. Os painéis são escolhidos por setor para produzir, entre outros, índices sobre os setores da manufatura, serviços, construção ou o setor privado como um todo. Os índices variam entre 0 e 100, com uma leitura acima de 50 a indicar um aumento geral em comparação com o mês anterior e abaixo de 50 uma diminuição geral.

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Euro zone overall business growth held steady in August, PMI shows (Reuters, em inglês)

U.S. August Manufacturing PMI revised higher in final August print (Seeking Alpha, acesso pago, em inglês)

INE divulga saldos orçamentais e dívida pública (11h00)

Porque é importante e o que esperar:

É sempre um momento importante na análise e na previsão da saúde das contas públicas – o INE divulga o procedimento de défices excessivos (PDE), a divulgação que Estados-membros da União Europeia devem entregar ao Eurostat antes de 1 de outubro e na qual revelam o saldo das administrações públicas e da dívida pública referentes ao ano anterior, com revisões, e estimativas atualizadas para o ano corrente.

Na primeira notificação do ano, divulgada em abril, o INE revelou que em 2025 Portugal registou um saldo positivo de 0,7% do PIB (2.058,6 milhões de euros) e uma dívida bruta de 89,7% do PIB relativos. Para este ano, informou que o Ministério das Finanças prevê um superavit de 0,1%. A eventual revisão dessa previsão na segunda notificação deverá uma dos principais focos de atenção, tendo em conta as recentes medidas anunciadas pelo Governo na redução do IRS até ao sexto escalão e na suplemento para os pensionistas.

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Quinta-feira, 24 de setembro:

Cimeira Trump-Xi em Washington, com Teerão no pano de fundo

Porque é importante e o que esperar:

Será a segunda cimeira entre os chefes de Estados das duas maiores economias do mundo e desta vez é o presidente chinês, Xi Jinping, que faz uma visita de três dias a Washington para se reunir com seu homólogo americano, Donald Trump. Os dois reuniram pela última vez em Pequim, em maio, e têm mantido relações maioritariamente estáveis ​​desde uma trégua comercial instável firmada em outubro.

No entanto, os investidores estarão atentos aos desenvolvimento deste encontro, considerando tudo o que aconteceu desde então — especialmente em relação à guerra envolvendo o Irão. Para os analistas do Deutsche Bank, uma cimeira calma seria boa para os mercados. “Embora um avanço significativo seja improvável, uma cimeira tática bem-sucedida no contexto da competição estratégica representa o melhor cenário realista e deve prolongar a estabilidade de alto nível até o primeiro semestre de 2027 e minimizar os riscos de curto prazo de dissociação de uma crise de segurança ou de uma guerra comercial disruptiva”.

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What to expect from the Washington meeting (World Economic Forum, em inglês)

Avaliação da habitação pelos bancos (11h00)

Porque é importante e o que esperar:

Com a crise da habitação em foco de novo devido ao aumento do custo de vida e das subidas das taxas de juro, o INE divulga a avaliação bancária da habitação em agosto. O valor mediano de atingiu um novo máximo histórico de 2.240 euros por metro quadrado em julho, mais 12 euros do que no mês anterior e 15,2% acima do mês homólogo de 2025.

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária em julho foi de 2.627 euros por metro quadrado (euros/m2), mais 16,5% do que em julho de 2025. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3.469 euros/m2) e no Algarve (3.010 euros/m2), tendo o Centro e o Alentejo apresentado os valores mais baixos (1.739 euros/m2 e 1.778 euros/m2, respetivamente).

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Sexta-feira, 25 de setembro:

Michigan mede expectativas de consumo e inflação nos EUA (15h00)

Porque é importante e o que esperar:

A Universidade de Michigan divulga os dados finais dos inquéritos sobre a confiança dos consumidores e das expectativas da inflação nos Estados Unidos em setembro, numa altura em que a Reserva Federal acaba de subir as taxas de juro pela primeira vez desde 2023 para travar a inflação (e poderá estar prestes a repetir a medida até final do ano).

Na divulgação preliminar, as expectativas de inflação para o próximo ano subiram para 4,6% em setembro de 2026, ante 4% em agosto, atingindo o nível mais alto desde junho. Paralelamente, a perspetiva de inflação para cinco anos avançou ligeiramente para 3,4% em setembro de 2026 — o maior patamar desde maio —, em comparação com os 3,3% registados em cada um dos três meses anteriores.

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US consumer sentiment deteriorates in September, inflation expectations rise

Surveys of the University of Michigan