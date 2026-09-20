Internacional

Merz quer continuar apesar de derrota da CDU nas estaduais

  • Lusa
  • 20 Setembro 2026

O chanceler alemão afirmou que tenciona manter-se no cargo após as derrotas do seu partido nas duas eleições estaduais e prometeu avançar com os planos para reformas na Alemanha.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que tenciona manter-se no cargo após as derrotas do seu partido nas duas eleições estaduais deste domingo e prometeu, mais uma vez, avançar com os planos do governo para reformas na Alemanha.

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As sondagens à boca das urnas da emissora pública ARD indicam que a União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita, liderada por Metz, obteve apenas 5% em Meclemburgo-Pomerânia Ocidental — o resultado mais baixo de sempre desde a Segunda Guerra Mundial para o partido em qualquer estado.

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) aparece como o mais votado em Meclemburgo-Pomerânia Ocidental e em Berlim também sobe na votação. Em Berlim, a CDU surge em segundo lugar com 20%, atrás do partido A Esquerda com 24,5%, segundo a sondagem da ARD.

Merz reconheceu que o resultado da CDU foi “um desastre“, mas rejeitou qualquer recuo na agenda de reformas do governo e ainda deixar o cargo.

O chanceler defendeu que os problemas económicos e políticos da Alemanha tornam as reformas potencialmente impopulares, são mais urgentes e comprometeu-se a avançar com “determinação, firmeza e paciência”.

“Estas reformas devem ser adotadas. Assumo esta responsabilidade porque quero fazer o nosso país avançar“, declarou, depois do anúncio das primeiras sondagens relativamente a Meclemburgo-Pomerânia Ocidental pela televisão pública, citado pela agência noticiosa AFP.

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