Tempos de espera nas urgências voltam a subir, quase nove horas no hospital Amadora-Sintra

O tempo de espera nas urgências voltou a subir em alguns hospitais, com doentes urgentes a aguardarem quase nove horas para serem vistos por um médico, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

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Segundo os dados disponíveis no portal, pelas 09:45, na urgência geral do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), no distrito de Lisboa, os 44 doentes classificados como urgentes (com pulseira amarela atribuída na triagem) tinham um tempo de espera de oito horas e 42 minutos para a primeira observação por um médico. No total, o hospital tinha a essa hora 65 doentes à espera da primeira observação após a triagem.

Esta era a unidade hospitalar com maior tempo de espera nas urgências pelas 09:45, uma situação que se tem repetido por diversos motivos, entre eles a falta de recursos humanos e o facto de ser uma unidade com uma grande pressão assistencial. Nos concelhos servidos por este hospital há cerca de 240 mil utentes sem médico de família.

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Álvaro Almeida, reconheceu no início do mês que os problemas estruturais no Amadora-Sintra não vão ficar resolvidos a curto prazo.

Também no Hospital de Portimão, que pertence à Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, tem havido dificuldades nas urgências e hoje, pelas 09:45, os 17 doentes urgentes (pulseira amarela) tinham de esperar quase cinco horas para serem vistos por um médico. No total, estavam 25 utentes nas urgências a aguardar primeira observação.

Na generalidade dos restantes hospitais, os tempos de espera nas urgências para doentes urgentes variavam entre os 30 minutos e uma hora.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos após a triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) não deveriam aguardar mais de 60 minutos. Nos pouco urgentes (pulseira verde) o tempo recomendado é de 120 minutos.