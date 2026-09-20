Ucrânia lança mais de mil drones contra Rússia e maior ataque de sempre a Moscovo

As forças ucranianas lançaram mais de mil drones contra a Rússia durante a noite de sábado, indicaram as autoridades russas, incluindo o que o presidente da Câmara de Moscovo descreveu como o “maior ataque de sempre” contra a capital do país.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as suas forças abateram 1.100 drones ucranianos em todo o país, bem como sobre a península ucraniana anexada da Crimeia e as águas do Mar Negro. Para já, há conhecimento de dois mortos. O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, disse, citado por agências internacionais, que 450 drones foram destruídos a caminho da capital russa. Anteriormente, as autoridades locais tinham falado de 338 drones.

Alguns drones atingiram a Refinaria de Petróleo de Moscovo e um edifício residencial, afirmou.

O ataque ocorre no terceiro e último dia de votação nas primeiras eleições parlamentares da Rússia em tempo de guerra, uma votação praticamente desprovida de oposição às políticas do Presidente russo, Vladimir Putin, e que deverá, quase certamente, consolidar o domínio do Kremlin.

Mais cedo, e citado pela agência noticiosa oficial TASS, o governador da região de Moscovo, Andrey Vorobyov, referiu que pelo menos 338 drones foram abatidos quando se dirigiam a Moscovo, com um incêndio visível numa refinaria a iluminar o céu da capital.

Numa mensagem no Telegram, Vorobyov reportou que os sistemas de defesa aérea da Rússia “abateram e neutralizaram” 249 drones em 17 distritos, número que a TASS elevou para 338 a aproximarem-se da capital.

“Em Sofyino, um drone atingiu um edifício de apartamentos de três andares, danificando seis habitações no último piso. Lamentavelmente, uma mulher de 44 anos morreu”, escreveu Vorobyov. “Outra pessoa morreu no município de Orekhovo-Zuevo. Um idoso encontrava-se numa casa que ficou destruída e incendiada em consequência do ataque do drone” assinalou o governador, que acrescentou que o ataque continuava e alertou para danos em vários distritos.

O governador de Moscovo declarou também que três blocos de apartamentos do complexo residencial Novye Kotelniki, na cidade, ficaram danificados. Além disso, um edifício residencial e uma instalação industrial sofreram danos na cidade de Istra, a noroeste de Moscovo.

Por sua vez, a TASS reportou que mais de 30 voos não puderam aterrar nos aeroportos de Moscovo devido às restrições de segurança.