40 000 estudantes iniciam o ano letivo no Grupo UAX

O Grupo UAX informou que inicia o ano letivo de 2026/27 com uma comunidade de quase 40 000 estudantes e uma oferta formativa atualizada que abrange desde a Formação Profissional e o ensino superior até aos cursos de pós-graduação e à formação para profissionais através do XTART, da Universidade Alfonso X, o Sábio, da UAX Mare Nostrum, o Centro Universitário Alfonso X, o Sábio, das Astúrias, The Valley e MIR Astúrias.

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Este novo ano letivo é marcado pela evolução do ecossistema educativo que constitui o grupo, com a incorporação de novos marcos, como a abertura do Centro Universitário Alfonso X, o Sábio, das Astúrias, a expansão do MIR Astúrias, a consolidação da UAX Mare Nostrum após o seu primeiro ano de atividade em Málaga e o impulso à comunidade internacional e à formação online como alavanca de crescimento.

Sob o conceito de «Lifelong Learning», o Grupo continua a alargar a sua oferta formativa para abranger as diferentes etapas do desenvolvimento profissional das pessoas, desde a integração no mercado de trabalho através da Formação Profissional até à especialização universitária e à atualização de conhecimentos para profissionais.

NOVAS ETAPAS

A Universidade Alfonso X, o Sábio, inicia o ano letivo com uma oferta académica composta por 200 cursos que abrangem áreas de grande procura, como Saúde e Desporto, Negócios e Tecnologia, Engenharia ou Educação. Durante este ano letivo, a UAX continuará a reforçar a sua ligação com empresas e instituições através de mais de 10 000 acordos com empresas e instituições, que permitem a realização de estágios profissionais, projetos conjuntos e experiências formativas ligadas a diversos setores.

Segundo indicado, esta aposta numa formação ligada ao contexto profissional integra-se na metodologia «UAXmakers», que permite aos estudantes aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolvendo soluções para desafios reais em colaboração com profissionais de organizações líderes em inovação. Um complemento essencial na sua formação para ingressarem no mercado de trabalho com as competências e habilidades essenciais no contexto laboral atual.

A par da formação universitária, a XTART FP inicia o novo ano letivo com uma oferta de Formação Profissional orientada para promover a empregabilidade dos seus alunos. Com formações certificadas por organizações de prestígio em áreas como Informática na Saúde, Big Data e Inteligência Artificial, IA Aplicada ao Marketing Digital ou Especialista em Doentes Críticos, os seus programas incluem formação prática e colaboração com empresas como a Accenture, a Caixabank Tech, a HPE ou a Quirónprevención, facilitando a aquisição de competências alinhadas com as necessidades atuais do mercado.

A The Valley continuará a desenvolver programas de formação dirigidos a profissionais e empresas em áreas como tecnologia, transformação digital, inovação e liderança, com o objetivo de impulsionar a inovação e capacitar profissionais e organizações para liderarem a mudança.

Por seu lado, o MIR Asturias, um centro de alto rendimento para profissionais de saúde com quase 40 anos de história, consolidará o seu modelo de sucesso na preparação de médicos para o exame MIR com uma atualização do seu campus virtual, cuja tecnologia algorítmica possibilita um acompanhamento personalizado que, juntamente com o corpo docente, os conteúdos de qualidade e a atenção individualizada dos tutores e psicólogos, permite aos estudantes atingirem o seu objetivo.

Um dos principais marcos do ano letivo de 2026/27 será a entrada em funcionamento do Centro Universitário Alfonso X, o Sábio, das Astúrias, que dará início às aulas no início de outubro com os cursos de Medicina e Enfermagem. O novo centro afiliado, situado em Oviedo, amplia a presença do Grupo UAX na área da Saúde com um projeto universitário especializado que integra formação prática, simulação clínica avançada, Saúde Digital e a visão «One Health». Além disso, contará com a colaboração de hospitais, entidades de saúde, empresas bio-sanitárias e centros de investigação da região das Astúrias.

Em Málaga, a UAX Mare Nostrum inicia o seu segundo ano consolidando um projeto universitário ligado ao desenvolvimento do talento na região. O campus inaugurará a segunda fase das obras em outubro, ampliando a sua comunidade de estudantes para cerca de 1 300 alunos e com uma oferta formativa centrada na saúde, desporto, negócios, tecnologia e design.

Da mesma forma, a MIR Asturias prossegue a sua expansão nacional e multiplicou o número de sedes neste ano letivo, chegando já a Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Santiago, Bilbau, Málaga, Córdoba e Saragoça, para além da próxima abertura em Granada.

INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização e o fomento do talento continuarão a ser dois dos eixos centrais do Grupo UAX durante o presente ano letivo. O grupo conta atualmente com estudantes provenientes de mais de 70 países e mantém acordos com 175 instituições internacionais, uma rede que continuará a crescer este ano com novos programas de mobilidade, colaboração e formação internacional.

A esta aposta numa comunidade universitária global junta-se o compromisso do Grupo UAX com a identificação e o desenvolvimento do talento, através de um vasto programa de bolsas e apoios destinado a estudantes com resultados académicos de destaque, tanto a nível local, com a colaboração da Câmara Municipal de Villanueva de la Cañada, como a nível internacional, por meio de acordos com entidades como a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), o Organismo Internacional da Juventude para a Ibero-América (OIJ) ou outras instituições dos governos da Colômbia ou do Equador.

Além disso, a Fundação Universidade Alfonso X, o Sábio (FUAX) celebra neste ano letivo o seu 20.º aniversário, com uma trajetória ligada ao fomento de iniciativas relacionadas com a educação, a investigação e a contribuição social. A coincidir com esta celebração, a FUAX continuará a desenvolver projetos através do Gabinete de Voluntariado e Cooperação para o Desenvolvimento, criado no ano letivo passado para coordenar ações de voluntariado, cooperação e participação da comunidade universitária em conjunto com entidades sociais.